El secretario general de Camioneros Hugo Moyano habló sobre la multa de casi 810 millones de pesos que le impuso el Ministerio de Trabajo por incumplir una conciliación obligatoria y manifestó que la sanción es un "disparate" y un "intento de apriente".



En una entrevista brindada al programa Lo Dice Embón por Crónica HD, el líder sindical habló junto a su hijo Hugo y manifestó: "La multa millonaria a Camioneros es un disparate. Sin embargo, no me sorprendí al recibir la notificación. A esta altura, no me sorprende nada de lo que haga el Gobierno en contra del trabajador, en contra de los sectores más humildes".

En tanto, su sucesor expresó: "Es una sanción por casi 810 millones de pesos por un supuesto incumplimiento a una conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo hace más de seis meses atrás".

El secretario general agregó: "No hay motivo para semejante multa. Es inédito en la historia del mundo. Pretende ser un apriete. A mi me quieren preso pero como no encuentran motivo, hacen este tipo de cosas".



Continuó: "Si pagamos, dejamos sin protección a millones de personas. La gente va a ir a la Casa Rosada. Voy a ir yo junto a todos los enfermos para que Mauricio Macri les dé el servicio que necesitan. Ya estamos cansados de que ataquen a los trabajadores".