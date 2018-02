Hugo Moyano, dijo que si el presidente Mauricio Macri lo convoca, "por supuesto" que aceptaría reunirse con él, tras la masiva movilización que encabezó el miércoles en la avenida 9 de Julio.



Asimismo, el dirigente admitió la posibilidad de convocar a un paro general "si no hay respuesta" del Gobierno a los reclamos, aunque aclaró que "no se ha discutido todavía" esa alternativa.



Un día después de la marcha, a la que calificó de "multitudinaria y con todo el orden y el respeto a la democracia", Moyano fue consultado esta mañana en radio La Red si aceptaría reunirse con el presidente Macri en caso de que fuera convocado por el jefe de Estado.



"Por supuesto, tengo la responsabilidad de un gremio importante y tengo la obligación de hacerlo. No puedo negarme si esto ocurriera, por supuesto que me sentaría", respondió el líder camionero.



Por otra parte, afirmó que "no se ha discutido ni conversado todavía" la posibilidad de llamar a un paro, pero sostuvo que "de cualquier manera, si no hay respuesta a nada o si la respuesta es reaccionar en contra evidentemente tarde o temprano la gente se cansa y recurre a la legitimidad y lo que establece la Constitución".



En sus declaraciones del jueves, Moyano destacó el "comportamiento de los trabajadores" durante la masiva movilización del miércoles y dijo que "la gente con su presencia masiva demostró que el gobierno esta haciendo algunas cosas que los perjudica".