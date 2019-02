El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, dijo que trabaja por la unidad del peronismo y que está dispuesto a votar por Cristina Kirchner si se convierte en "alguien que pueda cambiar esta situación" del país.



"Si es Cristina, votaré a Cristina", señaló Moyano, tras reclamar que la dirigencia política actúe para cambiar las políticas que ahora implementa el gobierno de Mauricio Macri.





Sobre una posible candidatura de la expresidenta señaló que es "un problema de ella" y aclaró, en declaraciones al canal América, que votaría a "alguien que pueda cambiar esta situación", en referencia a la gestión que lleva adelante el oficialismo.



"Una cosa es la forma, (Cristina Kirchner) no caía muy simpática, pero otra cosa es la política que llevó adelante. El país no estaba endeudado y la gente no pasaba las necesidades que hoy pasa", aseguró.



Para el sindicalista, en el país hay una "necesidad imperiosa de cambiar esta historia".

"Si no reaccionamos a tiempo, si no intentamos cambiar esta política de entrega y endeudamiento, las generaciones nuestras van a sufrir muchísimo", evaluó Moyano.