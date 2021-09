Con la intención de lograr un impacto en el bolsillo de la clase media, el gobierno nacional anunciará en las próximas horas la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. El nuevo límite pasaría de los $150.000 a los $175.000 brutos, según confiaron fuentes oficiales a cronica.com.ar. Debajo de ese monto, el trabajador quedaría libre del pago de dicho impuesto.

La medida será dada a conocer luego de la reunión que desde las 14 mantiene el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo, vital y móvil. En principio, se implementaría a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y beneficiaría a 1,2 millones de personas.

El cambio en la deduccion del Impuesto a las Ganancias, que buscará compensar las reaperturas de paritarias, recién se vería reflejado en los recibos de sueldos de octubre a cobrar en los primeros días de noviembre. Es decir, poco antes de las elecciones legislativas que se realizarán el 14 de ese mes, en las que el Frente de Todos buscará revertir la derrota sufrida en las PASO.

En agosto pasado, al presentarse en la comisión del Congreso que hace un seguimiento de la deuda del país, Guzmán había anticipado la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. "Porque la variación del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) es diferente al que estaba en el Presupuesto", argumentó el ministro de Economía en aquel momento.

“Es algo que se hará este año para que los trabajadores que se beneficiaron de la ley que cambió Ganancias de personas humanas puedan disfrutar de este beneficio y sólo paguen las personas que son parte de la población objetivo y se les genere un alivio a millones de trabajadores y trabajadoras del país”, puntualizó Guzmán en el Congreso.

El objetivo de la medida

La idea del Gobierno es que el piso del impuesto no sea un condicionamiento para las negociaciones salariales. “Cada trabajador que tenga suba en la paritaria no tiene que tener miedo, porque va a tener al Estado protegiéndolo de vuelta. En septiembre tenemos una nueva actualización del mínimo no imponible de Ganancias”, señaló el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando el ministro de Economía concurrió al parlamento.

La potestad de elevar el mínimo no imponible por decreto por única vez ya estaba prevista en la ley que votó el Congreso en abril pasado. A partir del próximo año, las actualizaciones se harán de manera automática y de acuerdo al avance de los salarios según el Ripte.

Cuando asumió la administración de Alberto Fernández en diciembre de 2019, unos 2,4 millones de trabajadores pagaban el Impuesto a las Ganancias. Con el alivio fiscal, más de un millón de asalariados dejaron de tributar y se volvió a un esquema similar al de 2015, cuando un 10% de los empleados estaban alcanzados. El objetivo de la actualización que se anunciará en las próximas horas será mantener ese porcentaje.