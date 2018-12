Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

El presidente Mauricio Macri decidió ampliar el plazo de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de diciembre, con el propósito de lograr la sanción de la Ley Antibarrabravas, que apunta a endurecer las penalidades para los violentos en el fútbol. Así lo anunció este martes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalando que se busca aprobar la nueva legislación antes del comienzo de los torneos de verano.

"Esperemos que sea tratada el 18 en Diputados y el 28 en el Senado, con el objetivo de que en el campeonato de verano, que se juega con las dos hinchadas, podamos aplicar la nueva ley", explicó la ministra en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, al término de una reunión del gabinete nacional.

De tal forma, desde el gobierno se apuesta a que los distintos espacios legislativos de la oposición y del propio oficialismo encuentren consensos en las próximas semanas para avanzar con la sanción de la norma. Por lo pronto, el Senado ya resolvió que el tema barrabravas será tratado el 19 de diciembre.

El Poder Ejecutivo puso otra vez en la agenda del Parlamento el proyecto de ley para combatir la violencia en el fútbol, después de los episodios de violencia que determinaron la postergación de la final entre River y Boca por la Copa Libertadores.

Delitos penales

La normativa tipificaría como delitos penales y no contravencionales, a las agresiones en fuera de los estadios y también en el trayecto de traslado de los equipos en competencia. "No queremos esperar al nuevo campeonato, sino que queremos aplicar (la ley) en el próximo; que no tengamos que pasar por nuevas situaciones de violencia", enfatizó.

También sostuvo que "es importante generar una ley penal alrededor del fútbol, que ha generado muchísima violencia en la historia argentina" y consideró que "falta poder combatir los delitos que ocurren y encuadrarlos como delitos penales y no sólo como contravenciones".

Consultada sobre la firma del dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados, que implican una morigeración de las penas, respondió que "lo primero que hay que entender es que estamos haciendo un cambio muy importante, que lo que pasaba alrededor de un estadio, que son delitos menores, pasen a ser penales".

Agregó que ese cambio representa "un salto muy importante", porque "no solo no podrán entrar a los estadios (los violentos), sino que tampoco podrán estar en los alrededores, por eso es que se están analizando las escalas de pena". Completó con que "estamos abiertos al debate de las escalas de pena".