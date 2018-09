El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente, Mauricio Macri, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al firmar un acuerdo con el FMI sin haber pasado por el Congreso de la Nación.



La denuncia que originó la imputación fue realizada por el economista y ex diputado Claudio Lozano y el abogado e integrante de Izquierda Popular Jonatan Baldiviezo.



Según la denuncia, el acuerdo con el FMI se firmó pese a que no estaba contemplado en la ley de Presupuesto y a que no pasó por el Congreso de la Nación.



El pasado 7 de junio, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional firmaron un acuerdo por un crédito de 50 mil millones de dólares por el término de tres años.



Di Lello solicitó medidas de prueba ante el juez federal Julián Ercolini, a la vez que solicitó que el magistrado dicte una cautelar para suspender la ejecución del acuerdo.



Además de Macri, fueron imputados el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central, Luis Caputo.