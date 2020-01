Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, agradeció y destacó la visita del ministro de obras públicas Gabriel Katopodis, como primer funcionario nacional en arribar a la provincia.

“La alegría no es solamente la presencia sino por las decisiones, porque Perón decía que las obras de arte no son pensarlas, sino ejecutarlas y bien dijo recién el ministro: No se trata solo de firmar acuerdos y yo se que va a ser así”, sostuvo el gobernador.

Y agregó: “Somos conscientes de la situación del país, sabemos que no tenemos presupuesto, estamos trabajando con uno prorrogado y tenemos que resolver primero las situaciones de la deuda terrible a las que nos llevó el presidente anterior”.

En ese sentido, aseguró que “el pueblo de Formosa sabe que las decisiones que tome el presidente siempre va a ser a favor del que menos tiene”.

“Estamos seguros porque a nosotros no nos preocupa la grieta ideológica que ellos mismos metieron para dividirnos y tener el resultado que tuvieron en 2015, esa fue la grieta que ellos inventaron a través de los medios masivos de comunicación que manejan. Si no que nos preocupa la grieta que verdaderamente tenemos que corregir: que es la grieta de la desigualdad”, expresó Insfrán.

Por otro lado, remarcó que durante los cuatro años de mandato macrista, Formosa fue considerada una provincia “chica, pobre, inviable” pero que “con su gente al frente les han dicho que este pueblo no se rinde ni se domestica”.

“En Formosa sí se puede, porque estamos unidos. Entendimos desde el comienzo que unidos somos invencibles, cada vez que la derecha tuvo la habilidad de dividir al movimiento nacional pudimos hacer lo que hicimos. Todos entendimos que unidos somos fuertes y así logramos que el presidente sea el compañero Alberto Fernández”, manifestó.

En esa línea, aseveró que “esta unidad va a ser cada vez más potente” y se mostró agradecido por las expresiones del ministro Katopodis: “No esperaba tantos halagos, no solo para quien habla, sino para todos los formoseños, porque este es un modelo que lo construimos todos juntos”.

“El presidente está cumpliendo”

Además, recordó la reunión del entonces pre candidato a presidente Alberto Fernández con los gobernadores, el 7 de agosto del año pasado en la ciudad de Rosario, donde se firmó “el acta de Compromiso Federal para Formosa”.

“Eran cinco puntos. El primero dice: reactivar las obras paralizadas por el gobierno nacional. El ministro está cumpliendo ese punto y hay cuatro más. No los voy a leer pero con esto el presidente está cumpliendo a través de la visita del ministro lo que firmó. Y nosotros le vamos a recordar siempre los que faltan”, argumentó Insfrán.

“Obras vitales para la provincia”

El Gobernador de la provincia, se refirió a las obras que fueron paralizadas durante el mandato de Mauricio Macri, como la nueva planta potabilizadora de Clorinda, que “están viendo las posibilidades de retomar”.

También, se dirigió a los intendentes y les dijo: “Hace poco días habrán visto que nuestra compañera vice presidenta estuvo en el sur y visitó la obra hidroeléctrica que se llamaba Néstor Kirchner, que le cambiaron el nombre, buscaron la forma que no se lleve adelante y ahora está en funcionamiento. Eso me puso contento, pero también hay que hacerle recordar que el acueducto es hermana de esa obra”.

Y siguió: “Porque en este lugar habíamos hecho la video conferencia con la presidenta que anunciamos la construcción de la obra pero no tuvimos tiempo porque vinieron estos sátrapas y ahora tenemos las posibilidades nuevamente”.

Gildo Insfrán exponiendo su plan de obras al Ministro

Insfrán remarcó que como provincia “buscamos las alternativas posibles y propuestas que pueda facilitar de que el gobierno nacional, en la situación que está, pueda darnos la mano que necesitamos” porque dicha obra “es vital para el desarrollo pleno de Formosa”.

“No solo que vamos a poner 150 mil hectáreas sino que vamos a tener la garantía de que cada pueblo va a poder tener su agua potable”, indicó.

Respecto a las críticas de la oposición en época de campaña, donde reclamaban no traer industrias al territorio provincial, Insfrán les preguntó: “¿Que industria va a querer ponerse si no tenemos qué vamos a industrializar? Salvo que sea humo”.

“De ser una industria tenemos que industrializar trayendo de afuera la materia prima, pero ese no es nuestro modelo. Nosotros decimos que cada formoseño tiene derecho a realizarse en el lugar donde nació y para eso tiene que tener escuelas de todos los niveles, salud, vivienda, trabajo, energía, caminos, comunicación y si bien no es de su competencia, el tema del gasoducto”, detalló.

Y confirmó: “Conversamos con el secretario de energía para terminar el gasoducto no solo viable para Formosa sino también que si lo de Vaca Muerta anda perfectamente, y que dicen que va a sobrar gas, le podamos vender a nuestro hermano país de Paraguay”.

Por último, reiteró el agradecimiento a la vista del ministro de obras públicas y concluyó: “estamos muy alegres por los resultados que ha traído y sea bienvenido siempre”.