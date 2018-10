Ante una abigarrada y bulliciosa multitud que colmó el predio ferial y el Galpón G de Formosa capital, en coincidencia con el 73° aniversario del Día de la Lealtad Popular, el gobernador Gildo Insfrán lanzó un enfático llamado a la unidad de los peronistas con la convicción de que de ese modo se garantiza el triunfo del PJ en los comicios de 2019.



Insfrán reivindicó las tres banderas del justicialismo que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social a las que califico como “irrenunciables”, para subrayar que con ellas y la unidad “seremos invencibles”.



Tras a volver a lanzar sus críticas al gobierno nacional y a la política de entrega al Fondo Monetario Internacional, dijo que en Formosa “no vamos a agachar la cabeza ante nadie y solamente ante Dios y tampoco vamos a arriar, prestar, entregar ni alquilar nuestras banderas”.



Explicó que, con los recursos que tiene el tesoro provincial, se administrará de tal manera que los que menos tienen sufran menos la terrible crisis que viven los argentinos.



“Desde Formosa vamos a seguir haciendo política anticíclica porque aquí la palabra ajuste no existe”, se diferenció del gobierno nacional para expresar que “de lo que se trata es de administrar y distribuir con equidad social, dándole más al que más necesita”.



Y en lo que se convirtió en el núcleo de su mensaje, el gobernador expresó: “Vengo a pedirles unidad. Dejemos de lado nuestras cuestiones personales y nuestras ambiciones que pueden ser justas pero este no es el momento para exponerlas”.



Evocó al creador del movimiento nacional justicialista, general Juan Domingo Perón, cuando enseñó que si se lucha colectivamente por un ideal no tendrían que existir problemas.



“El problema subsiste cuando luchamos por intereses particulares y entonces empiezan los inconvenientes y por eso les pido que dejemos de lado todas estas cosas y pensemos en una sola palabra: unidad”, expuso.



También trajo a cuento algo que dijo Perón, en el sentido de que “cuando la lucha es encarnizada el fiel resiste, el cobarde traiciona, el burgués desespera y el valiente combate”.