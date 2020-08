El escritor y sociólogo Juan José Sebreli, de 89 años, está internado en el Hospital Italiano con diagnóstico positivo de coronavirus. El diputado nacional Fernando Iglesias dio la noticia y tuiteó: “Juan José está de buen ánimo, pidió libros y sigue trabajando junto con Marcelo Gioffré en el próximo libro. Los mantengo informados cuando haya novedades”.

En mayo pasado, Sebreli fue uno de los 300 referentes, que firmaron el documento “La democracia está en peligro”, donde sostenían que la Argentina vive “una infectadura”. Además el ensayista en una entrevista en TN llamó a la desobediencia civil y le pidió a los comerciantes que abran sus negocios.

Lamento comunicar que mi amigo y maestro, Juan José Sebreli, está internado con diagnóstico COVID19 positivo.

Juan José está de buen ánimo, pidió libros y sigue trabajando junto con @marcelogioffre en el próximo.

Los mantengo informados cuando haya novedades. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 12, 2020

“Yo promuevo algo que es perfectamente democrático: la desobediencia civil. Está en los tratados más democráticos del mundo, en el liberalismo del siglo XIX. No significa violencia, ataques, no. Significa, por ejemplo, que todos los comerciantes que van a cerrar definitivamente -porque no pueden sostenerlo-, el mismo día levanten las persianas y toda la gente salga a la calle con barbijo sin una piedra en la mano y manteniendo la distancia” afirmó en polémicas declaraciones.

A su vez, el escritor comparó la situación de aislamiento que se estaba viviendo el Barrio Villa Azul con el Gueto de Varsovia. En tanto que varios testigos afirman que lo vieron en barrios restaurantes clandestinos de Capital Federal y que nunca respetó ninguna norma de la cuarentena.