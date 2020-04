Por Luciano Bugner

La noticia del mayor control en los intendentes fue una sorpresa esperada. Entre reuniones virtuales y mensajes por Whats App, los jefes comunales estaban a la expectativa de la decisión del Ejecutivo que les ordenara ("nos dan más poder", se animaron algunos) la misión de vigilar de cerca los comercios locales, en búsqueda de evitar abusos.

"Tenemos la potestad para sancionar", detallan al unísono. La tarea descentraliza el rol del Ministerio de Desarrollo Productivo y pone a prueba la capacidad de gestión en el conurbano, el tendón de Aquiles en la política. "El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor". Alberto Descalzo, jefe comunal de Ituzaingó, recordó la frase de Juan Domingo Perón sin saber la letra chica del DNU.

Como intendentes apoyamos las medidas del Presidente @alferdez para afrontar la pandemia del Covid. Seguiremos siendo inflexibles en el control de precios, porque resulta fundamental cuidar a cada vecino y vecina. — Alberto Descalzo ���� (@AlbertoDescalzo) April 5, 2020

"Lo que vamos a lograr es que intendentes tengan facultades de aplicar la ley de defensa de competencia y de sancionar directamente a esos lugares", dijo Alberto Fernández a "El cohete a la luna". Este lunes estarán los detalles. En diálogo con Crónica, desde el Ejecutivo aclararon que "les otorga la posibilidad de aplicar la Ley de Abastecimiento que hasta ahora era para organismos nacionales como Comercio Interior o la AFIP".

En pocas palabras, podrán sancionar. Es que desde los municipios resaltan las cientas de denuncias diarias sobre el abuso en los precios, sobre todo en las cadenas de pagos, lo cual hace que el precio a la góndola llegue inflado. "Así los comerciantes no tendrán la excusa de decir que no estamos habilitados para poder controlarlos. Nos da un marco de legalidad", resumió Jorge Macri desde Vicente López.

"Uno de los ejes de trabajo es limitar las avivadas y las picardías de los comerciantes o los distribuidores de alimentos, que muchas veces son más pícaros que los comerciantes", añadió Si bien el control en los municipios ya estaba encabezado por los intendentes -muchos de ellos se aglutinan por zona y recorren comercios los fines de semana- a partir de este lunes empieza una nueva etapa.

"El local tendrá que cumplir con su parte. Si son reticentes, habrá multas", señaló Descalzo, quien aclaró: "nuestra pretensión no es cerrar". "Es el mismo esquema que se hizo en su momento para Precios Cuidados. En aquella oportunidad hablamos con los ministros de producción de cada provincia para que provincias y municipios pudieran controlar la evolución del programa", recuerdan en Balcarce 50, desde donde analizan con buenos resultados aquella ecuación.

La situación en el conurbano, por su extensión y divergencia, es de suma complejidad. Por eso el decreto es un respiro para Axel Kicillof. "Estamos mejorando el diálogo con el gobernador", reconoció Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. "Acá -siguió- tenemos distintas áreas de control como bromatología. Y si vemos precios que están por encima, acomodaremos nuestra tarea a la dispuesta por el presidente".

Fue Mayra Mendoza (Quilmes) quien dijo ante este medio que "defenderemos a los vecinos y vecinas de aquellos comerciantes que quieran subir los precios en forma abusiva". "Venimos supervisando y controlando los precios en muchos comercios del distrito y esto nos permitirá hacer una defensa más fuerte de los consumidores", agregó.

En off the record los mandatarios reconocen que "un buen control distrital solo se puede hacer desde los municipios". La decisión no divide agua entre los intendentes, aunque más de uno ya levantó el teléfono para pedir refuerzo en los controles a Nación. Hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional les daba la facultad para labrar actas o clausuras. A partir de este lunes suman el poder para sancionar económicamente.