Tras haber estado en la quinta de Olivos anoche, los intendentes del PRO no formaron parte del anuncio que hizo minutos atrás el gobernador Axel Kicillof. Para algunos, fue una muestra del malestar con el mandatario provincial, mientras otros aseguran que la presencia en la residencia presidencial fue un acto institucional.

"Fuimos a Olivos por una responsabilidad de gestión. Teníamos que extender una mano institucional, porque ver a policías rodear la quinta fue un tema delicado. No conocíamos los anuncios y nos sorprendió bastante. Solucionar un problema generando otro no es bueno. Lo que pedimos desde el PRO es diálogo y un acuerdo con la Ciudad respecto de los fondos, que obviamente la provincia los necesita. Y esperamos que los anuncios de Nacion repercutan en provincia para resolver el conflicto y tener una agenda clara de Seguridad, que hasta ahora no se vio. A esta altura no hay más excusas", le dijo Diego Valenzuela a cronica.com.ar.

.

El intendente de Tres de Febrero consideró "un buen gesto" que Alberto Fernández haya pedido disculpas por no haber avisado a los intendentes opositores que anunciaría quitas a los fondos que se le envían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal bastión del PRO.

No obstante, no ve una ruptura del diálogo con el Frente de Todos. "La relación entre Nación y Ciudad debe encauzarse. Ojalá esto no signifique un retroceso en una convivencia que venía bien. Hace unos días estuve con el presidente en el acto en Peugeot, y todo lo que podamos hacer juntos es bienvenido. La cuestión electoral se definirá el año que viene, no debería estar ahora", analizó.

Dudas sobre Kicillof

Respecto del vínculo con el gobierno bonaerense fue menos optimista: "tenemos canales de diálogo, pero a veces no están las cuestiones para generar confianza. Hay problemas que no se resuelven. Nosotros consideramos que todos los fondos que llegan deben ser distribuidos a los municipios. El Fondo de Infraestructua Municipal (FIM) todavía no se ejecutó, y eso son obras. Y el monto acordado se lo come la inflación", destacó.

.

"Necesitamos hechos concretos más allá el diálogo. Hay un fondo Covid que recibe la provincia que no sabemos de cuánto es ni cómo se está usando. El fondo COVID es un misterio para nosotros", añadió.

Sobre la continuidad del ministro de Seguridad Sergio Berni aseguró que "los nombres los define el gobernador", y señaló que Berni "demostró actitud operativa, pero no se ve una clara agenda de Seguridad: el gobernador ni cuando abrió las sesiones ni después habló del tema. El primer desafío, más allá de las personas, es definir las prioridades políticas y económicas. Hoy el delito está subiendo, y la policía no está a la altura en términos de recursos".