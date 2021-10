Elisa Carrió se descompensó este viernes por la tarde en Mar del Plata y tuvo que ser ingresada al Sanatorio Belgrano, donde según informaron desde su entorno, permanecerá en observación hasta mañana. Estaba en “la Felíz” debido a actos de campaña de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Al momento del hecho, se encontraba en la casa de una amiga, pero inmediatamente la llevaron al hospital, ubicado en la calle Belgrano al 4300, para de paso realizarle unos estudios de rigor. Además, trascendió que durante su estadía fue visitada por el intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

La dirigente se encuentra en el Sanatorio Belgrano de Mar del Plata.

Recordemos que la dirigente de la Coalición Cívica se ausentó en el acto que realizó el ex presidente Mauricio Macri en Córdoba, en vísperas de su citación a indagatoria por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

A pesar de los rumores, fue la ex candidata a presidente la que se encargó de aclarar que no acudió por cuestiones del tiempo, no políticas. "No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado”, expresó en declaraciones con TN. Es más, fue la única dentro de las figuras más representativas de Juntos por el Cambio que señaló las causas de su ausencia, ya que tampoco asistieron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. La que sí dijo presente fue Patricia Bullrich.

Las altas temperaturas a esta altura del mes de octubre son atípicas en toda la región, por lo que la dirigente también aprovechó para dar un consejito frente al calor agobiante. "Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”.

Además, recientemente opinó también sobre la causa que aqueja al ex jefe de Estado. “Le hice saber que la indagatoria fue todo un éxito. La conversación fue maravillosa. Siempre estamos como amigos y nos llamamos constantemente. Somos así”, señaló.

Por su parte, vio el “pifie” del juez como algo positivo, ya que se suspendió por error la indagatoria. "El papelón del juez fue un éxito para Mauricio Macri. Más que seguro", aseguró. Por supuesto que tampoco le iba a dejar pasar el traspié al magistrado. "Su error no hizo más que demostrar su absoluta subjetividad, incapacidad e incompetencia. Es normal, es un juez hiper kirchnerista que comete irregularidades siempre", sentenció.

En cuanto al actual funcionario de la FIFA, se defendió frente a la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal; jamás tuve documentación sobre familiares del ARA San Juan ni de ningún otro buque. El miércoles iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito”, indicó y añadió que “creen que con mi procesamiento van a dar vuelta la elección”.