El empresario, Oscar Thomas, ex titular de la Entidad Binaciona. Yacyretá, fue citado por la Justicia en el marco de la causa por presunto pago y cobro de coimas, en la obra pública, durante la gestión kirchnerista. Vale recordar que este episodio fue revelado gracias a la publicación de ocho cuadernos en donde se detallaban todos los movimientos fraudulentos.



Tras el llamado del juez Claudio Bonadio, quien libró 19 órdenes de detención y la única que falta es la de Thomas, debido a que no se presentó y decidió darse a la fuga, Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal más grande del mundo, comenzó las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del empresario.



Por su parte, y en declaraciones a la prensa, José Manuel Ubeira, abogado del prófugo señaló que este "no s. va a entregar ni soñando".



Aunque hizo referencia a que: "Quiere participar del debate pero en libertad. Lejos de estar prófugo, todo lo contrario, mi cliente quiere participar del debate, pero quiere estar libre, algo que se garantiza en la Constitución a todos los ciudadanos”. Mientras que añadió: "Mi cliente quiere participar, pero no quiere participa. preso, por eso se pidió la eximición de prisión para que pueda defenderse en libertad".



Cabe recordar que en los textos escritos por el ex chofer Oscar Centeno, quien cumplía funciones para el ex funcionario Roberto Baratta decía: "Mientras viajábamos lo llamó al jefe y le dijo que entre Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona 657.000 dólares".



Ante la consulta aclaró: "No tiene de qué arrepentirse. Para arrepentirse tuvo que haber hecho algo malo. El arrepentimiento es una cosa mucho más del confesionario". En este sentido, el pasado lunes se entregaron nuevos arrepentidos.



Luego analizó que "el sistema tiene características bastante extorsivas, donde hay un canje de declaraciones de imputado a cambio de libertades".



En esta línea y por último Ubeira sostuvo: "La palabra prófugo tiene que ver con una persona que evade la acción de la justicia".



Por último, el defensor del empresario prófugo manifestó que si Bonadio no le otorga el beneficio solicitado recurrirá a "la Cámara, sino a Casación o hasta la Corte Suprema".