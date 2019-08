Por Roberto Di Sandro

rdisandro@cronica.com.ar

El Decano 71 años en la Casa Rosada

El dólar, la obsesión

Llegó el día tan ansiado. Este domingo votamos. La polarización impresionante hace que, prácticamente, sean dos agrupaciones las que acaparan la atención de millones de ciudadanos de todas las clases. La tensión de la última semana se refleja en las figuras que se entrelazaron no solo en escenarios al aire libre, sino también en la televisión.

Aparecían los Fernández -Alberto y Cristina- en cualquier terreno y casi sobre dicha imagen, la de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto o María Eugenia Vidal. Así sucesivamente. Todo el mundo cambiando de canal o de emisora radial. Hasta en Gobierno y en Olivos pusieron equipos de mediciones para saber a quién veían más.

En tanto, la figura del menemista Miguel Ángel Pichetto seguía llamando la atención y sin duda acaparaba expectativas. Más aún cuando apareció el viernes almorzando en Olivos con Macri, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y otros del PRO. Se lo vio optimista y, como bien dijo alguien a su lado, “a él se le permite decir lo que quiera”.

Claro que, del lado opositor, y más de aquellos que vienen de lejos militando junto a Juan Perón, solo reflexionaron con un “está en el lugar en el que siempre estuvo: nada que ver con el peronismo”. La voz surgió de alguien sincero y conocedor de lo que es el verdadero peronismo y de quienes lo sienten.

Precisamente en ese almuerzo se resolvió que ayer y en las últimas horas de hoy se constituya un núcleo de expertos económicos conducidos por el gabinete pertinente y bajo la mirada estricta del Presidente para establecer encuestas permanentes, quizás a cada minuto, de cómo se encarará el dólar a partir de mañana, una vez conocidos los resultados de las PASO.

“Hay varias opciones para que el verde no se escape si las cosas no van bien”, dijeron. “Caso contrario, se mantendrá la calma”. Pero, además, hay una línea directa con el FMI a través del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien será el encargado de ir informando “minuto a minuto” de cada uno de los sufragios que vaya saliendo de los comicios.

“Un equipo completo de expertos”, se dijo en Olivos, durante el almuerzo en el cual también opinó Pichetto, el hombre que se metió alguna vez en el justicialismo. Después Mauricio Macri se fue a su residencia particular de Los Abrojos, donde permanecerá hasta domingo, cuando volverá para votar y luego trasladarse a su búnker de San Telmo para saber cómo le va.

Grandes actores

Cada uno tiene su carta de triunfo. En la Rosada el optimismo de los que mandan es aceptable, aun cuando algunos no se tiran a la pileta porque tienen miedo de que haya “poca agua”. Cuentan los que saben que Pichetto, “el vocero” así lo llaman, recorre todos los sectores y desliza el ánimo de que Cambiemos gana.

Sin embargo, por otras figuras que deambulan cerca del despacho presidencial se puede escuchar, siempre en voz baja, que “estamos dos o tres puntos abajo”. Lo que sí sorprende son los gestos del Presidente. Siempre se ha concebido a Macri como un hombre calmo, sin tonos de voz refulgentes y de mediano ritmo. Pero el otro día cambió. A los gritos, mientras giraba sobre sí mismo, estalló con lo de “¡No se inunda más! ¡No se inunda más!”, aludiendo a que, después de tantos años, se logró entubar el Maldonado. Esa expresión de alto tono de voz llamó la atención.

Los expertos en materia de “golas” consideran que es “un cambio” que le mandó a hacer Jaime Durán Barba, estratega en estas lides cercanas a grandes acontecimientos como las elecciones: el gran grito. La firmeza es también para atraer aun más la atención de los que lo siguen.

Al mismo tiempo, se sorprendieron de la Vidal, que lloró muy sentidamente cuando el número uno comenzó a elogiarla. Se avistó allí, entonces -no hay necesidad de que aparezcan expertos-, que muchas veces los políticos, sean nuevos o antiguos, pasan a convertirse en “grandes actores”.

Un ejemplo que avala estos conceptos es el que constituye Cristina Fernández de Kirchner, ahora convertida en una verdadera dama de la oratoria que lee en tono suave y comprensivo, muy distinto de aquellos momentos de estallidos casi permanentes y temperamentales de la dos voces presidenta de la Nación.

Como se ve, los políticos, cuando tienen que “actuar”, no lo piensan dos veces. Recuerden aquel episodio increíble de Domingo Cavallo llorando frente a Norma Pla, aquella gran luchadora de los jubilados, quien, pese a sus grandes esfuerzos, nunca logró nada de una figura nefasta para el país.

En aquella oportunidad, una figura saliendo de la ciudadanía no pudo contener su bronca y lanzó aquello de “son lágrimas de cocodrilo”. La gente no come vidrios, señores.