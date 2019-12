Por Roberto Di Sandro

Bajo la mirada de la Virgen El 8 de Diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, puede producirse un encuentro de gran trascendencia para el futuro de una Argentina que empiece a romper la grieta. En la Basílica de Luján se encontrarán el presidente que se va y el que lo sucederá.



Mauricio Macri y Alberto Fernández se inclinarán ante la sagrada imagen para honrarla. Según los planes trazados, se perfila un “encuentro” cuyo contenido espiritual asomará de inmediato para dar un paso gigantesco en torno a entendimientos o posibles futuros contactos de un partido político que va a gobernar, como es el Frente para Todos, y el otro que de oficialista se ha convertido en opositor: Cambiemos.



Mientras tanto continúan los mentados diálogos, bien reservados en la mayoría de los casos. Se dice de todo. Que se encontraron en Olivos; que lo hicieron en Gobierno; que se citaron en algún “lugar de la ciudad”; que dialogaron en la residencia particular de Macri, en fin, de todo un poco. Nadie pone la cara para hablar oficialmente.



Además los tuits son imparables. Ahora quien se sienta en el sillón de Rivadavia no dialoga con los periodistas. Lo hace por el sistema tecnológico. Saldo de esto: nadie puede preguntar nada.



Es un sistema que adoptó desde siempre -muy pocas veces un contacto directo con la prensa- Cristina Fernández de Kirchner en sus ocho años de presidenta; después apareció Macri, quien desde el principio produjo un “bombardeo” de anunciar conferencias de prensa permanentes, pero se ocultó en el último año en el sistema tecnológico, agudizándose la falta de información.



Ahora le toca a Alberto Fernández, quien habla con todos, pero pareciera que se encerrará en esa misma tendencia. Esperemos que no. Claro que hasta este momento el gobierno es el de Cambiemos. El país está paralizado. Sólo se advierten aumentos y más aumentos del costo de vida. Además se pide disculpas, rectifican en algunos casos.



“Es imposible vivir así, hagan algo”, reclaman muchos. Hay más de un 40% de pobres. La indigencia entra en las casas y los bolsillos se achican. De pronto se escucha de labios de alguien que se va frases como esta, que si no son parecidas tienen el mismo contenido: “Dejamos un país con sus cimientos básicos para que comience a funcionar”.



Agrandado sin duda por el apoyo que le dieron en la última elección, obteniendo el 40% pero perdiendo en primera vuelta ante las “dos efes”, Macri interpretó que puede seguir al frente de la oposición.



Gran cantidad de trabajadores quedan en la calle; nadie consume, están esperando “de una vez que se haga cargo Fernández”, así escuchamos en todos lados, y se advierte que “nadie gobierna”.



Algo más contundente: “No hay control en los precios. Miran para el otro lado”.



Tecnología o despidos

Se está analizando mucho en los gremios -de las diferentes siglas existentes- que la tecnología es un verdadero adelanto para el mundo, pero también hay que alertar acerca de una “robotización” que deja sin trabajo a mucha gente si no se toman las medidas ajustadas a la realidad de lo que viven países cuyo desarrollo definitivo no ha llegado aún.



Precisamente en una convocatoria hecha por Armando Cavalieri, el líder de los mercantiles, puso en evidencia ese adelanto técnico en el mundo y su necesidad de que se acreciente. Pero también dijo que “dicha robotización” es aliada de un crecimiento de falta de trabajo “si no se adoptan las medidas para acompañar la modernización y evitar los despidos”.



Estuvo presente en esa convocatoria uno de los hombres clave del nuevo gobierno: Gustavo Béliz, figura conocida y bien calificada desde hace tiempo, surgida en épocas pasadas y que fue ministro del Interior de Néstor Kirchner.



Nuestra referencia es a ese hombre porque se lo sindicaba como posible ministro de Estrategia del gobierno de Alberto Fernández. Ya en la CGT hace tiempo se viene analizando ese fenómeno y Cavalieri lo remarcó, teniendo en cuenta situaciones que golpean a los trabajadores en diferentes sectores. En una palabra, adecuarse a los tiempos “pero sin echar a nadie”.



¿Secretos de confesión?

En el segmento habitual de Breves y Sabrosas incluiremos todo lo percibido en los corrillos presidenciales. También, claro, en los que vienen de afuera. Anoten. Por ejemplo algunos comentan que si se encuentran en Luján surgirán algunos “secretos de confesión”.



Sin duda Alberto Fernández abrazará la idea ante la Virgen de “una ayuda espiritual para poner el país de pie”, en tanto aparecen aquellos que critican a favor y en contra para decir: “Macri seguramente pedirá volver, pero sin duda en lo más recóndito de su pensamiento mirará con temor a la Justicia, con la cual tiene algunas causas...”.



Desde otro rincón informativo se alude a la entrega del poder. La transición no es tan normal, por lo menos en lo visible, teniendo en cuenta cómo se producen los encuentros. Algunos ya han estado en la Rosada.



Caso Santiago Cafiero con algunos hombres de la Secretaría General de la Presidencia. Ciertas fuentes dicen que fue “afuera”; otras, “en algún lugar de la provincia”.



Alguien que camina muy derecho a convertirse en secretario de Comunicación Pública, lugar que hoy ocupa Jorge Grecco, caminó un ratito por los pasillos oficiales que conducen a ese despacho. Su nombre: Juan Pablo Biondi, a quien durante la primera gestión de Alberto Fernández como jefe de gabinete se lo vio dialogando junto al ahora presidente electo.



Es una figura de reconocido lazo con la prensa en general y de conocimiento superador en materia informativa.



También alcanza motivos de un regreso a la misma función durante el gobierno de Cristina de una dama sumamente eficaz en el aspecto de la relación con el periodismo y figura de distintos sectores del quehacer nacional.



Profunda conocedora de su trabajo, mencionamos a Karina Ondebil, que con un trato amable, cálido y rápido es tenida en cuenta en estos momentos manteniendo siempre ese perfil bajo y fuera de toda soberbia.



En lo que sabemos, la actual vicepresidenta, Gabriela Michetti, tras la entrega de los atributos de Macri a Fernández, les tomará juramento al nuevo presidente y a la flamante vice, Cristina Fernández de Kirchner.



Macri se irá del Congreso a su casa y su sucesor hablará ante la Asamblea Legislativa. En el auto presidencial, Alberto y Cristina unirán el Congreso con la Casa Rosada. En el Salón Blanco recibirán al cuerpo diplomático. Luego, un paréntesis para almorzar.



Juramento y discurso



Junto al mandatario estará su actual pareja. Allí esperarán los nuevos ministros, que jurarán momentos más tarde. No lo harán en el Salón Blanco, sino en el Museo de la Casa Rosada. Fernández le tomará el requisito constitucional que prometerán cumplir y después se establecerá un escenario debajo de los balcones rosados.



Dicen que desde allí hablará a todo el país. Seguramente lo hará por la cadena oficial que nunca usó Macri para no “parecerse” a su antecesora. Insólito pero real. Corrió la versión de que allí está el balcón que “es de Perón y Evita”, y es un sector donde “no se puede ir a bailar sino que hay que respetarlo”. No habrá función de gala, por los tiempos de estrechez que atraviesa la población, y sólo habrá una cena en dependencias del Teatro Colón.



¿Alquila o compra?

Siguiendo la senda de “los trascendidos” o si mejor acepta el señor lector, “versiones”, “rumores” y ciertos “imponderables informativos”, que los registramos para poner un poco de humor en este desgrane de hechos, ya se movilizaron en Olivos sacando pertenencias de Macri y familia. “A no olvidarse la raqueta”, dijo el Presidente -según un infidente, sin intención de burlarseacerca de su paleta de pádel, pero miró mucho el campo de fútbol donde jugó varios partidos.



Dicen que va a vivir a un nuevo departamento cercano a la residencia. “Tiene la obsesión de volver”, comentan los más allegados. También argumentan “de oído” que en España “buscará un lugar de descanso por varios meses”.



