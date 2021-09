"Yo creo que al Gobierno le costó hacer una buena lectura, con autocrítica, de lo que ocurrió desde que llegó la pandemia", afirmó Javier Milei, candidato a diputado por el frente La Libertad Avanza, en diálogo con Crónica HD.

En referencia a la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias celebradas el domingo 12 de septiembre, Milei aseguró que "la cachetada la tendrían que haber visto venir".

En ese sentido, explicó que "no se deberían sorprender" ya que a todas las administraciones que les tocó gobernar durante la pandemia "perdieron las elecciones por efectos colaterales del coronavirus". Un fenómeno que ocurrió a nivel mundial.

"Si a eso agregás que el año pasado Argentina cayó el triple que el resto de los países del mundo. Y que estuvo entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por mayor cantidad de habitantes del mundo...", añadió. De tal manera, afirmó: "Está claro que fue una catástrofe", en cuanto al manejo de la pandemia, tanto por el "destrozo económico", como el "sanitario".

Asimismo, el candidato electoral arremetió contra la postura oficial. "La realidad es que el Gobierno no sólo negó sistemáticamente que estuviera haciendo mal esto, sino que además destrató a aquellos que le señalaban los errores", remarcó.

"Era claro que iba a terminar mal, y cómo le iba a pegar a la economía", sentenció. En esa línea, el economista subrayó que a eso "hay que sumarle el vacunatorio vip y las fotos de los escándalos".

Al ser consultado sobre la carta que publicó la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su vínculo con el Presidente, Milei opinó que "Alberto no hizo lo que tenía que hacer". Respecto a eso, profundizó: "El poder está. El tema es si lo ejerces o no". En ese sentido, expresó que Fernández es "un cadáver político".

No obstante, el liberalista analizó la configuración de la macro Argentina, a la que describió como "un volcán a punto de hacer erupción".

"Déficit fiscal, desequilibrio monetario de 10 a 1, desequilibrio cambiario del 80%, a eso sumale que tiene un PBI pér cápita que está 15% por debajo de lo que tenía en el 2011. Y tenemos 50% y 10% de indigentes", explicó.

Ante ese escenario, el cual consideró como una "catástrofe", el economista explicó que hay tres vías de acción. "La primera es no hacer nada, que termina en una explosión. La segunda, es hacer lo que sugiere el ala dura del gobierno, que es hacer política fiscal, es decir, darle más rosca al gasto público, y aumentar el déficit fiscal financiado por la emisión monetaria", afirmó. Medida que según Milei "es equivalente a querer apagar un incendio con un lanza llamas".

"Creer que la pobreza se arregla haciendo billetes es como creer que se termina la ignorancia regalándole títulos a la gente", agregó.

Por último, aseguró que la tercera opción consiste en "poner la macroeconomía en orden", lo cual conlleva inevitablemente un "ajuste". "Si no haces nada la explosión es mucho más costosa que el ajuste", manifestó a la vez que describió la situación de la Argentina como "dramática".