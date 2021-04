El intendente de Vicente López, Jorge Macri, opinó que "cerrar las escuelas no es la solución" para frenar la segunda ola de coronavirus y anunció que presentará un recurso de amparo contra la decisión de suspender las clases presenciales por dos semanas.

"Estamos presentando un amparo, porque el gobiernador Axel Kicillof tomó esta decisión sin hablar con los intendentes de la oposición. Nuestro argumento va a la evidencia científica que demuestra que en las escuelas el nivel de contagio es bajo y a la necesidad de considerar a la escuela como servicio esencial", dijo Macri.

"Ya presentamos muchos proyectos legislativos en ese sentido, por eso la decisión de ir a la Justicia no es oportunista", sostuvo en diálogo con Crónica HD.

"Creemos que la escuela no enferma y cerrarlas no es la solución. Los chicos van a seguir estando en algún lugar: van a ir a la plaza, van a estar en contacto con otro amiguito, incluso en la casa de ellos, en contacto con otras personas", ejemplificó el jefe comunal.

"Hay quienes hablan de la brecha educativa digital, de que muchos chicos no tienen conectividad para mantener clases virtuales. Pero yo agrego otra brecha más dramática: que tres de cada diez chicos viven en condiciones sanitarias muy complejas, sin agua potable ni cloacas, y para ellos las condiciones sanitarias de la escuela son mejores que las que pueden tener en su hogar", agregó.

Además, el intendente anunció que el Municipio dará un subsidio no reintegrable de entre 40 y 50 mil pesos a los locales gastronómicos de su distrito. "Entiendo que en ese sector hubo una informalidad nocturna que fue parte del problema. Por eso no me opuse a la restricción de horarios para que funcionen, pero los ayudaremos", sostuvo.