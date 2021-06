Así se refirió Jorge Macri, intendente de Vicente López y Presidente del Pro en la Provincia de Buenos Aires al ser consultado por la decisión del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta de enviar al vice Jefe de Gobierno, Diego Santilli a la Provincia.



“Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué dirían ustedes?”, reflexionó Jorge Macri, “enviar candidatos desde la ciudad a la provincia, está bien; pero a la inversa está mal”.



"No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos” (Refiriéndose a Santilli a la provincia y Vidal a CABA) estamos en medio de una ´pandemia´ y va a dejar ir a su vice jefe de gobierno que incluso es el Secretario de Seguridad?, sostuvo.



Además subrayó: “No nos olvidemos que además Santilli y yo somos de la misma fuerza política. Nuestros aliados de la Coalición Cívica, los Radicales y los Justicialista también necesitan y deben participar. Esto no es tenerle miedo a las PASO pero esto de cruzar candidatos no ayuda a los acuerdos".



Sobre el final indicó que: “mal les hacen estas discusiones a los que confiaron en nosotros. La gente está con otros problemas”.