“Todos los que estamos acá en 2019 asumimos un compromiso, más allá de cuál fuera el resultado de la elección no abandonar a los bonaerenses y acá estamos, codo a codo con cada bonaerense, presentes, defendiendo las cosas en las que creemos y una provincia que se merece estar mejor”, expresó el intendente de Vicente López y titular del PRO de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, en el marco del cierre de campaña del primer precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli.

Y agregó: "El país al que queríamos ir es el país correcto. Por ahí la tiramos afuera como dice Mauricio, por ahí le erramos en algunas cosas pero el lugar al que queríamos ir, ese país que queremos construir y que queremos volver a trabajar y en el que queremos volver a concentrarnos es un buen país".



Para el jefe comunal bonaerense, “este país que plantea el kirchnerismo no es un buen país, un país donde escriben las leyes para que los demás las cumplan y ellos no". "Un país donde saltear la fila y vacunarte dejando de vacunar a los abuelos que tenían que ser vacunados está bien, para nosotros no. Un país donde no podíamos despedir a nuestros seres queridos y en Olivos, en la residencia del presidente se festejaba un cumpleaños. Ese país no es el que queremos”, añadió.

Y remarcó: “No vamos a aceptar los argentinos que nos lleven al país que no queremos y a patadas en el culo y de manera prepotente, porque este es un país de buena gente, de gente que quiere laburar, que quiere levantar las persianas de su comercio, a los que no dejaron laburar, que quieren educar a sus hijos, a los que no dejaron educar”.



“Sé que hay mucha gente enojada, frustrada, desencantada. No es un momento para bajar los brazos. El domingo no es un día para quedarnos en casa. Es un día para participar”, dijo y concluyó: “Cada uno de los argentinos, cada uno de los bonaerenses, tiene que salir de casa e ir a ejercer como ciudadanos y votar, llenar las urnas de votos. La rebelión es pacífica, la rebelión es democrática, la rebelión es cívica. Les vamos a ganar con el voto”.