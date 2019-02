Jorge Rial grabó un video en donde se lo puede ver sentando en un sillón y contando detalles sobre un acercamiento con Marcos Peña.



Fue mediante la aplicación de mensajes Whatsapp que el jefe de Gabinete le habría pedido al chimentero que realice una grabación comentando la reciente temporada de verano y la gente favorecida por el turismo.



Tras esta situación, Rial hizo público los hechos y así los relataba: "En este país tirás una semilla y nace un bolu....eh digo, nace una noticia y hoy hay muchas...Perdón me está vibrando el teléfono".



"No cortes, no cortes...total", le dice a quien filma y agrega: "Me entró un mensaje, permiso. ¿A ver quién es?". Y tras poner cara de sorpresa activa un audio en el que se escucha: "Hola, cómo estás soy Marcos Peña".



De inmediato, el conductor detiene el mensaje y sorprendido pregunta a la cámara: "¿El mismo Marcos Pe... Marcos, Marcos, el cerebro, Marcos Peña, el cerebro, el que maneja todo? ¿Me está llamando a mí?".



"Hace como tres años que no hablo con él", manifiesta "emocionado". "Perdón, qué emoción quiero compartir este momento con ustedes... a ver qué me querrá decir Marcos Peña" y vuelve a activar el mensaje: "quería pedirte un favor".



"Uy, un favor", dice Rial mientras se recuesta sobre el sillón. "Uff un favor, me estoy preparando. Viste estos favores de los políticos son complicados, después te los cobran con intereses... Pero bueno, hay que sacrificarse por la patria. A ver qué quiere..." y de nuevo se escucha: "Quería pedirte si podías grabar una historia".



"Grabar una historia", dice el chimentero tras frenar el audio para agregar: "Tengo una historia. Había un señor, D´Alessio que lo presentaban en todos lados como al James Bond argentino. Y el tipo iba a convertir a la droga en la selva. Se metía con los machetes. Él mismo atacaba a los narcotraficantes y les robaba todo. Se presentaba en los canales de televisión, en las radios y hablaba con políticos y todo. Hasta que un día se descubrió que no era todo eso. Era un chanta, era un coimero, era un garca y que además cobraba, teóricamente, para funcionarios del poder judicial".



Con cara de asombro, y boquiabierto, comentó: "Ahora la pregunta que me hago es...¿Nadie se dio cuenta? ... ¿Se hicieron los boludos? o el tipo le contaba a los periodistas y a los políticos, lo que querían escuchar y ni siquiera lo chequeaban. Solamente para darle forma a un relato que ellos están desesperados por dar...".



En tanto, agarró nuevamente su celular y dijo: "A ver si le gustó la historia, vamos a ver...". Tras darle play al audio en cuestión se escuchó: "En tu celular o un video" y Rial interrumpe para decir, "si ya te la mande", al tiempo que el teléfono reproducía: "Necesitó un testimonio o anécdota...".



Aquí, mientras se señala y levanta su pulgar izquierdo, Rial dice: "Testimonio...testImonio te di. Hasta acá venimos bien, Marquitos", y mientras deja correr la grabación se puede oir: "Alguien de tu localidad que haya sido impactado por el crecimiento de turismo".



Acto seguido, el chimentero mirá asombrado a la cámara y dice: "¿Eh?, ¿Impactado por el crecimiento del turismo? ... Tuvimos la peor temporada. Los productores en Mar del Plata están a las puteadas por que le ponen más impuestos, y más impuestos. Algunos piensan no volver, ni ahí ni a Carlos Paz. ¿De verdad me estás pidiendo esto?.



"A ver..." comentó Rial antes de darle lugar a los últimos segundos del audio: "Es para un proyecto que estamos trabajando para contar ese tema. Es muy importante lo que pueda generar, por eso queremos escuchar historias de todo el país, y cada una de las localidades, y te pedimos además que esto nos lo mandes para mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias".



De esta manera, el conductor responde diciendo, "¿A las 3? Ah perfecto. No de nada".



Por último, culmina el video diciendo en tono irónico, preocupado y agarrándose la cara: "Perdón, mandé mal la historia. La puta madre. Tendré quilombo ahora con todo esto. Con lo de D´Alessio y la relación con Stornelli y todo esto. Cortá negro. Cortá, me parece que me mandé una cagada".



