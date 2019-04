, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), visitó los estudios depara entablar un diálogo mano a mano conDe esta manera, el representante de la UCR manifestó ante la primera consulta sobre la continuidad de esta fuerza en Cambiemos: "Yo quiero irme".Sobre el partido radical dijo: "En este momento estamos perdidos y lo que queremos es tratar de encontrarnos. A nosotros mismos".En la misma línea señaló:puede ser un vehículo hacia un reencuentro en la medida que nos pongamos de acuerdo sobre dos premisas básicas"."Uno es que nos pongamos de acuerdo en que es necesario hacer un frente de unión nacional, partiendo del supuesto que un partido solo no sale de esta crisis, que ha llegado a una profundidad impensable hace algunos años atrás. Y entonces tratar de reunir la mayor cantidad de fuerzas posibles, de opiniones posibles, pero cumpliendo la segunda premisa", indicó Sappia y agregó: "Que es que haya un programa, un acuerdo programatico perfectamente consensuado y donde las partes nos pongamos de acuerdo en cumplirla.Luego, quien fue Ministro de Trabajo de Córdoba durante la gestión demanifestó ante la pregunta de Chiche, al respecto del apoyo a Macri en 2015: "Fue un acuerdo electoral. No se programó nada. No se dijo como seguía. Y salió mal. Muy mal, por dos cosas. Una: Que nos ataña a nosotros porque nosotros no fuimos parte de este Gobierno. No fuimos ni consultados ni informados, ni nos dio participación. No fuimos porque no nos dieron, ni la pedimos".La segunda es "además por las decisiones que se tomaron sin nuestra participación. No se si hubieran sido distintas con nuestra participación, pero las que se tomaron dejaron al país donde estamos".Al respecto de lo que la UCR le brindó a Cambiemos aclaró: "Estructura nacional, plata no". "Le dimos territorialidad, fiscales, estructura partidaria. Tenemos uno o dos afiliados en cada pueblito del país, y esto sirve", puntualizó."Cuando una estructura de poder, con capacidad financiera, se postula y tiene gente en cada pueblo del interior del país la cosa puede entrar a funcionar y es lo que funcionó electoralmente", subrayó el presidente de la Convención Nacional de la UCR.