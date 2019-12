Las inmediaciones del Congreso nacional comenzaron a ser valladas en el mediodía de este jueves como parte del operativo de seguridad que incluyó la interrupción del tránsito vehicular sobre avenida Rivadavia, en las horas previas a la sesión en la que la Cámara de Diputados que busca aprobar la ley de solidaridad social.



Agentes de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad dispusieron el corte total del tránsito sobre la citada via entre avenida Callao y Combate de los Pozos, para facilitar el ingreso de los legisladores a la sesión fue después de las 14.



Al mismo tiempo se colocaron vallados en los ingresos principales del Palacio Legislativo como medida preventiva ante el anuncio de manifestaciones de parte del diferentes organizaciones sociales, el Polo Obrero y de partidos de izquierda.



LEÉ TAMBIÉN: Alberto Fernández sugirió "mejorar la ley que se está tratando" en Diputados



Así fue como grupos reducidos de manifestantes comenzaron a apostarse con bombos y banderas sobre la Plaza de los dos Congresos. Al tiempo que las fuerzas de izquierda anunciaron se hicieron presentes en las inmediaciones del Congreso en rechazo al proyecto oficial de ley de Solidaridad Social.



Allí, el numeroso grupo de manifestantes agitó sus banderas e hizo sonar bombos y platillos para impedir la aprobación de la ley.

Desde adentro



El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda reclamó "que la crisis no la pague el pueblo trabajador" y que, en cambio, "la paguen los grandes empresarios que la generaron", al cuestionar el proyecto de ley de Solidaridad Social.



"Ayer se cumplieron dos años de aquella escandalosa sesión en la que Cambiemos consiguió aprobar esa vergonzosa reforma previsional para robarle a los jubilados", remarcó durante su discurso en el recinto.



En ese sentido, cuestionó por igual a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos: "Parece que para las clases dominantes y sus partidos, las y los jubilados son 'el problema'. Los que trabajaron toda la vida".



"Un jubilado o jubilada que cobra más de $19 mil tiene que ser solidario con los que cobran $14 mil mientras este mismo proyecto plantea la reducción de las retenciones a las mineras; y no le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes ganadores", agregó.



El ex candidato a presidente de la Nación volvió a cargar contra Juntos por el Cambio: "Qué hipocresía tiene Cambiemos al venirnos a hablar de que defienden a los jubilados; olvidándose del 25 % de poder adquisitivo que perdieron bajo el gobierno de Macri. Son unos caraduras".



"La Ley dice que todo esto es para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Es decir que esto es para pagarle a los especuladores sin siquiera investigar la deuda que contrajo Macri de forma completamente ilegitima", concluyó.



Acá su descargó en redes sociales