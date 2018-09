José López, ex secretario de Obras Públicas, declaró bajo la figura de arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio y confirmó que recaudaba dinero ilegal de empresas de la construcción destinado a campañas electorales del kirchnerismo.

“Durante el período 2005/2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera depositario de lo que la empresa que había nominado Juan Carlos Wagner pudiera hacer su objetivo”, dijo López. “En cuanto a la dinámica del sistema, las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana entre 100 mil a 300 mil dólares o euros”, agregó. Muñoz era el secretario de Néstor Kirchner, ya fallecido.

López señaló que “este sistema siguió así hasta que murió Kirchner” y que “hasta ese momento todo era mecánico”. “En el año 2010 con la muerte de Kirchner, se suspende todo y en enero de 2011, me llama la presidente al despacho en Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y dice podés ser parte del problema o de la solución y me muestra el cuaderno que siempre escribía Néstor”, señaló.

Además, aseguró: “A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo. Que en el OCCOVI que dependía de Vialidad que a su vez dependía de mí, no se recaudaba, como ya dije. Esa reunión duró una hora y no me dio ninguna instrucción en esa reunión. Según tengo conocimiento la operatoria de recaudación se detuvo por lo menos en cuanto a los que a mi respecta”.

Sobre los bolsos con 9 millones de dólares con los que fue detenido en 2016 afirmó que “en el año 2016 se comunicó conmigo Fabián Gutiérrez quien fuera secretario de Néstor y de Cristina de absoluta confianza de ambos”. “Fabián me manifestó que debía cambiar de lugar un dinero no me manifestó la suma exacta pero supuse que se trataba de una suma grande”, dijo.

Luego, “el 13 de junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y se fueron”. “Yo estaba sumamente nervioso y paranoico tanto que más tarde no recuerdo exactamente la hora cargue el dinero en el auto así como el arma y me dirigí al convento”, añadió.

“Deseo ahora explicar el motivo por el cual no fui más preciso en algunas circunstancias en mis declaraciones anteriores: lo hice por temor. Por temor a Cristina Kirchner persona muy vengativa a quien conozco hace mucho tiempo, como dije, temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familiar”.

“Cuando me contacto Fabián sin ninguna duda sabía que los mensajes y órdenes que vendrían con el provendrían de Cristina Kirchner. A ella le temo porque es vengativa”, sostuvo.

En uno de los pasajes más relevantes, López también subrayó: “Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quienes estaban enviado a Fabián era ella, y por eso le hice caso. Así fue como me dirigí al convento, y sucedió todo lo que es de público conocimiento”.