Con advertencias y esperando el detalle del proyecto, oficialismo y oposición insistieron ayer en sus posturas respecto del debate por las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, que comenzará mañana en la Cámara de Diputados de la Nación, donde esperan poder votar el jueves en sesiones extraordinarias.

Mientras la diputada del oficialismo Cecilia Moreau chicaneó a sus pares del PRO sobre mantener los privilegios de jueces y fiscales, quien sorprendió fue el diputado mendocino José Luis Ramón, presidente del Interbloque Unidad Federal, quien puso en duda el respaldo del grupo de legisladores al proyecto.

�� @CECILIAMOREAU en #CronicaAnunciada:"No va a ser un debate exprés, vamos a discutir todo lo que sea necesitario" pic.twitter.com/PBYkuGq8gc — Juan Amorín (@juan_amorin) February 24, 2020

Moreau, vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, manifestó que "no imagina" a los legisladores de Juntos Por el Cambio "defendiendo a la locura que son las jubilaciones de privilegio". "Hay que asumir las responsabilidades y el macrismo no tiene cómo explicar que defiendan jueces que ganan esa cantidad de dinero", por lo que sus diputados "tienen que acompañar el proceso de reordenamiento de la economía y las finanzas", evaluó en declaraciones a la radio Futurock.

"No será un debate express como algunos querían instalar; ahora resulta que para no discutir las cuestiones de fondo, quieren discutir las de forma, pero vamos a escuchar a todos durante el tiempo que sea necesario", aseguró.

Exigen cambios

Por su parte, el presidente del Interbloque Unidad Federal de la Cámara de Diputados, José Luis Ramón, aseguró que su espacio no acompañará el proyecto oficial para modificar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial, "tal como fue presentado por el oficialismo". "Los empleados no tienen un régimen de privilegio", aseveró y, tras remarcar que "el 80 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial" no son magistrados ni fiscales, sostuvo que "no se puede quitarles derechos a los empleados".

"Eso sí hay que discutirlo", postuló el diputado, quien, no obstante, indicó que su espacio apoya "el recorte a jueces o fiscales". "Tal como fue presentado por el oficialismo, no lo vamos a acompañar", dijo. Si bien su bloque es chico, Unidad Federal es el espacio que deja al Frente de Todos practicamente en el quórum ante cada votación.

PRO, en espera

"En lo conceptual estoy de acuerdo con que no exista ningún régimen de privilegio, salvo particularidades de la propia actividad, que no sería en estos casos", declaró el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni en declaraciones a radio La Red. Con todo, dijo que Cambiemos analizará la "letra chica" de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para saber "exactamente cuál es el alcance de la norma".