Previo a la indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner del próximo lunes, el empresario detenido Lázaro Báez se negó a declarar en el juicio oral y público por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió en Santa Cruz durante la anterior gestión nacional.

"He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad hacia adelante, por el hecho de informarme de la totalidad", dijo ante el Tribunal Oral Federal 2. El empresario de la construcción había solicitado cumplir con el trámite vía videoconferencia desde el penal de Ezeiza donde cumple su prisión preventiva, pero el tribunal se lo había denegado.

Posteriormente, fue el turno del ex funcionario de Vialidad José Raúl Santibáñez, quien sí declaro, pero no contestó preguntas. "Se pretende vincularme a un canal preferencial para la empresa de Lázaro Baez. Nunca participé de nada parecido. Quiero ratificar el trabajo que se ha hecho. Se continuó con el mecanismo que siempre se hizo en Vialidad", sostuvo Santibáñez.