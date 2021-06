Hasta ahora, los análisis y críticas frecuentes del gobernador bonaernese, Axel Kicillof, sobre la gestión que duró del 2015 al 2019 no parecían generar reacción en la ex gobernadora, María Eugenia Vidal. Pero esta vez, en los albores de que Juntos por el Cambio defina la lista para las elecciones legislativas, la dirigente del PRO no dejó pasar que la tiladaran de repartir "sobres" y de priorizar el presupuesto "en pauta publicitaria en vez de invertir en eduación, salud y seguridad".

Vidal mantuvo un perfil bajo desde la contundente derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires que frustró su reelección casi dos años atrás. Lejos de la exposición mediática, escribió el libro "Mi Camino" presentado recientemente donde repasa esos años a cargo del distrito más poblado del país y despliega su autocrítica ante los resultados electorales de la coalición Juntos por el Cambio, incluídos los nacionales donde el perdedor fue el líder de su espacio, Mauricio Macri. El mismo con quien actualmente Vidal parece no compartir la estrategia electoral de cara a septiembre.

En plena pandemia del coronavirus y con una fuerte inversión en salud para evitar la saturación del sistema sanitario, el gobernador Kicillof aprovecha cada inauguración o anuncio de inversión para recordar que eso que se hace ahora es por que no se hizo antes o por "odio" de los dirigentes macristas a finalizar obras de infraestructura que se habían arrancado durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no fue este último duro razonamiento de Kicillof el que recibió respuesta de Vidal.

A la dirigente del PRO que solía ser el as en la manga de Macri y que hoy pelea internamente para poder definir su propia candidatura (si por la ciudad como ella pretendería o por la provincia de Buenos Aires como Macri pretende) para alcanzar una banca del Congreso, le molestó la afirmación de Kicillof en la localidad de San Fernando: "Ojalá cada uno de los carteles que pagaron, cada una de las pautas que pagaron, cada uno de los sobres que repartieron, los hubieran usado para invertir en un patrullero, en una cámara, para invertir en medios, instrumentos, para cuidar la seguridad en San Fernando", aseguró.

Así demostró Vidal su indignación a través de Twitter: "NUNCA le di NINGÚN sobre a NADIE", aclaró y sumó que "no es serio hacer denuncias electorales después de un año y medio de gobierno, teniendo toda la información desde el primer día".

Sobre esa información añadió: "Toda la pauta otorgada está registrada debidamente como establece la ley y es información que el gobierno actual tiene desde el 10 de diciembre de 2019".

Ante las declaraciones del gobernador acusándome a mi de “repartir sobres” en mi gobierno y a periodistas de recibirlos digo:

1. NUNCA le di NINGÚN sobre a NADIE. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 23, 2021

Reunión de Juntos por el Cambio por candidaturas legislativas

La reacción de Vidal en las redes se da también en la previa a la reunión que mantendrán esta tarde los dirigentes de Juntos por el Cambio para la definición de pre - candidaturas. Queda un mes para que cada espacio haga su presentación oficial de cara a las legislativas y en la oposición amarilla la interna está al rojo vivo. Habría intención de Vidal de presentarse por la ciudad pero Macri empuja abiertamente para que juege en la provincia. Por la ciudad, asoma sin timidez Patricia Bullrich con apoyo del ex presidente. Allí donde Kicillof viene dejando en claro las fallas de su predecesora.

Kicillof reforzó su planteo: "Llenarse la boca, mentir, difamar muchísimo, realizar, poner, invertir en nada... Y es algo que se reproduce en todas las áreas de Gobierno. El abandono de la seguridad, de la salud, la postergación y el abandono de la educación fueron realmente la desolación que tuvo que atravesar nuestra Provincia".

Esta mañana en Florencio Varela, de nuevo, el gobernador del Frente de Todos fustigó: "no venimos de la escuela del marketing político, de la publicidad, del slogan", en alusión a las prácticas de la oposición, sino de "la escuela de los hechos" y señaló que "hay momentos que más que hablar alcanza con señalar, mostrar y exhibir el trabajo que se hizo".

En este contexto, es probable que Vidal presione esta tarde para "ir a lo seguro" y encabezar la lista en representación de la Capital Federal, distrito donde Juntos por el Cambio buscará demostrar una vez más que conserva el apoyo mayoritario del electorado.

Por F.G.