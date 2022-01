Gobernadores radicales y jefes de bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en el Congreso, así como de otras fuerzas de la oposición, aguardan la convocatoria oficial del Gobierno nacional para concretar la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien informará sobre los alcances de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuentes parlamentarias dijeron que el encuentro, del que participaría además el presidente de la Cámara de Diputados,, se realizaría, en principio, el martes próximo a las 17.Aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial con respecto a una reunión por parte del Ejecutivo, de producirse se llevaría a cabo luego de las posturas encontradas queEl Gobierno nacional mostró desde un principio la decisión de convocar a todos los gobernadores y mandatarios, tanto del oficialismo como de la oposición, paraAsí se verificó con la decisión de que la aprobación de un acuerdo con el FMI pasé por el Congreso, en contraposición a la decisión tomada poren 2018, de tomar el préstamo más grande en la historia del organismo sin contar con el aval del Poder Legislativo.Sin embargo, los gobernadores radicales de Mendoza,; de Jujuy,y de Corrientes,, y el jefe de Gobierno porteño,, decidieron no asistir a la convocatoria.No obstante, y sobre la marcha, los mandatarios provinciales resolvieron enviar delegados a ese encuentro mientras queNo obstante,en torno a la negociación con el FMI, al recordar que fue el gobierno de Macri el que tomó ese préstamo de más de 40 millones de dólares que la gestión de Alberto Fernández intenta ahora renegociar.De esta forma, el mandatario jujeñoy afirmó que en la coalición opositora había sectores que apostaban a "que todo se cayera en marzo".De todos modos, y más allá de las diferencias y disputas,su intención de concurrir a un encuentro con el Gobierno, pero reclamó "información concreta" sobre la negociación.Fuentes depara reunirse con Guzmán.Del encuentro con el ministro participarían, en definitiva, los tres gobernadores radicales y Rodríguez, quienque integran ese espacio en ambas cámaras.En tanto que el gobernador de Mendoza no participaría y enviaría en su lugar al jefe del interbloque del Senado de JxC y exmandatario de esa provincia,, según señalaron fuentes de ese espacio.Si bien el encuentro iba a concretarse la semana pasada, la reunión fue postergada a la espera de que seEs que desdey dejara al Poder Ejecutivo sin la ley de leyes.La postergación del encuentro también, ya que su esposa y titular de la empresa estatal Aysa,, dio positivo de Covid 19 la semana pasada.Días atrás el propio Morales, después de varias idas y vueltas yconfirmó que ese espacio opositor concurriría al encuentro con Guzmán.Esta semana, en tanto,, para intentar acercar posiciones, en el marco de la fuerte controversia de estilos que mantienen ambos mandatarios.El encuentro, según fuentes oficiales,, ya que mientras Morales defiende el diálogo con el Gobierno, Rodríguez Larreta no tendría la misma postura, aunque trascendió que concurrirá a la reunión.De todos modos, fuentes partidarias; el titular del bloque de la UCR en esa cámara, Luis Naidenoff; el jefe del PRO en ese cuerpo, Humberto Schiavoni, y se sumaría Martín Lousteau (Evolución Radical).Además participarían -aunque no está confirmado oficialmente- los jefes de bloques menores como la senadora del Movimiento Popular Neuquino,, y el peronista disidente Juan Carlos Romero.Por el lado del interbloque de JxC de Diputados

Asistirán al menos los titulares de la UCR,; del PRO,y de la Coalición Cívica,