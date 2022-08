El revuelo en Juntos por el Cambio (JxC) tras las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió suma un nuevo capítulo: los principales referentes del PRO comparten hoy un almuerzo en el que se analizará la situación de la coalición frente a los pedidos de "Lilita" de implementar “reglas decentes” y llevar a cabo una “reflexión profunda”.

La reunión, a la que están convocados Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Jorge Macri, Humberto Schiavoni, Federico Angelini y Federico Pinedo, entre otros, es parte de una serie de almuerzos rutinarios que llevan a cabo los días viernes, generalmente en un restaurante en la calle Bolívar en San Telmo.

Sin embargo, esta vez, el encuentro se producirá luego de días intensos y un gran revuelo iniciado luego de que Carrió acusara a algunos de sus pares de mantener vínculos con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.



"Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", exclamó de manera tajante la dirigente de la Coalición Cívica luego de una lluvia de críticas.



Polémicas y pases de factura

"Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora, quien recibió repudios por parte de la mayoría de los integrantes de la oposición y de los partidos que integran la coalición.

Este fue el caso de Bullrich y Larreta, quienes rechazaron públicamente la embestida. Macri, por su parte, evitó involucrarse en la polémica, lo que fue criticado por ciertos sectores del espacio.

“Muchos en el espacio piensan que ha habido un aval de Mauricio en esto, pero a mí no me consta. Será un tema que también hablaremos, pero habrá visto que es bastante unilateral Lilita cuando reparte, a uno sí y a otros no”, afirmó, por su parte, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, en declaraciones radiales.

En tanto, según trascendió, el encuentro de la Mesa Nacional opositora previsto para el martes próximo se suspendió en medio de las tensiones, por lo que en los próximos días se verá como sigue la situación.