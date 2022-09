El distrito cordobés de Marcos Juárez, donde en 2014 Cambiemos obtuvo la primera victoria del camino electoral que llevó al ex presidente Mauricio Macri a la Casa Rosada, votó ayer mayoritariamente a la coalición que hoy lleva el nombre de Juntos por el Cambio.

De la mano de la candidata a intendenta, Sara Majorel, retuvo el control del distrito por una diferencia contundente sobre su adversaria Verónica Crescente, del Frente Unidos por Marcos Juárez, que tenía el apoyo del Partido Justicialista y del gobernador Juan Schiaretti.

Actualmente, gobierna Marcos Juárez el macrista Pedro Dellarosa, quien finaliza su segundo mandato y propuso como sucesora a Majorel.

El ex presidente, Mauricio Macri, escribió ayer en Twitter: "`Si no está roto, no lo arregles´. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa".

"Felicitaciones, Majorel y Dellarossa. ¡Marcos Juárez continúa en la senda del cambio! ¡El Km 0 de Cambiemos nos sigue dando fuerzas para luchar por una Córdoba y una Argentina de progreso!", tuiteó al respecto el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, el cordobés Mario Negri, quien estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio.

"Estamos celebrando en Marcos Juárez una victoria que supera todas nuestras expectativas. Esta es mérito de los vecinos, por sostener una gestión de ocho años marcados por el progreso y el crecimiento", agregó.

El diputado nacional del PRO Omar de Marchi también hizo hincapié en remarcar el valor que tiene haber derrotado al "aparato del peronismo cordobés". "Es la primera victoria de varias en el país, hasta que el kirchnerismo sea un mal recuerdo", se entusiasmó el mendocino.