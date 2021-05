Juntos por el Cambio salió a torpedear el proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo nacional y a los gobernadores "a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional". La iniciativa fue anunciada este viernes por el presidente Alberto Fernández.

"No vi el proyecto de ley en particular, pero en términos generales una ley no puede ir en contra de la Constitución", opinó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la conferencia de prensa en la que adhirió (con algunas disidencias) a las medidas propuestas por el Ejecutivo nacional para el AMBA.

En cambio, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue más enérgico: "Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente, pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El proyecto anunciado por Fernández busca establecer "criterios científicos claros y precisos" en función de los cuales tanto el Ejecutivo Nacional como los gobiernos provinciales puedan adoptar "restricciones y medidas de cuidado" tendientes a mitigar la pandemia de coronavirus "durante esta situación excepcional". El texto será enviado al Parlamento en los próximos días.

El mensaje del presidente Alberto Fernández desnudó el fracaso del Gobierno en la gestión de la pandemia, en la adquisición de vacunas y en el impacto sobre la economía. Repetir este mismo camino es volver a fracasar y el país no tiene más margen. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 30, 2021





"Es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos", enfatizó el mandatario, al ratificar la vigencia de restricciones excepcionales por otras tres semanas, hasta el viernes 21 de mayo, para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.