El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este viernes que su administración y el de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un "diagnóstico y medidas idénticas" porque en el AMBA el virus está en un estado de circulación y difusión exponencial. "Es donde la enfermedad va y viene y hay que pararla", enfatizó.



En el marco de la conferencia grabada desde la residencia de Olivos, el mandatario de la provincia de Buenos Aires, junto al presidente Alberto Fernández y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron el comienzo de una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 1 hasta el 17 de julio.

"Por eso hablamos también con los expertos, con los especialistas, con los científicos y nos han dicho que hay que hacer lo que sabíamos que hay que hacer si esto seguía avanzando, que era tomar medidas mucho más fuertes". Y agregó: " Fundamentalmente vaciar las calles, fundamentalmente volver a quedarnos en casa, fundamentalmente parar con las reuniones sociales, con las transgresiones, con el relajamiento, porque nos ha llevado a esta situación, no solo de contagios, sino también de utilización de nuestra capacidad hospitalaria".

.

En esa línea, Kicillof dijo: "Así que conseguimos en estos días, llegar a un diagnostico idéntico entre la ciudad y el Gran Buenos Aires". De tal manera, a partir del miércoles 1 de julio hasta el 17 de julio comenzará a regir una nueva fase de la cuarentena con mayores restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según se detalló en un comunicado, los municipios que ingresan en esta nueva etapa más restrictiva en virtud de su situación sanitaria y cercanía con los principales focos de contagio son 35.

En ese sentido, explicó: "Vamos a tomarnos estos días para circular menos, para estar más guardados y para que el coronavirus no se contagie, ese es el objetivo", destacó y remarcó que "probablemente" los resultados no se vean en los primeros días, sino más adelante. "La única forma que existe es esta, si hubiera otra la aplicaríamos".

"Es una enfermedad muy dura y muy difícil, para la que no hay tratamiento, para la que no hay cura, para la que no hay vacuna. Así que de la misma manera que esto lo hemos visto avanzar ahora tenemos que hacer retroceder", agregó Kicillof.

Asimismo, en la provincia de Buenos Aires hay 70 municipios que ya están transitando la fase 5, con amplias autorizaciones y con una barrera sanitaria para que la enfermedad no llegue.

.

Además agradeció "al pueblo de la provincia de Buenos Aires", por "la paciencia, por la responsabilidad y por la solidaridad que ha mostrado". Y añadió: " Pero quiero también agradecer a los 135 intendentes, oficialistas y opositores, porque han puesto el cuerpo y el alma en toda la Provincia de Buenos Aires, han puesto la cara y han acompañado las medidas que ha tomado el Gobierno provincial y las que ha tomado el Gobierno nacional".

Al finalizar su discursco, cerró: Este año va a ser recordado con tristeza seguramente, pero también se va a recordar como un año donde colectivamente todos unidos decidimos cuidar la salud y cuidar la vida de los argentinos y los bonaerenses. No me cabe duda de que esto va a pasar".