El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, celebró la victoria por más de 15 puntos ante la actual mandataria provincial, María Eugenia Vidal, y sostuvo que “este triunfo significa que la mayoría quiere una Provincia distinta, con otras prioridades”.

"En primer lugar quiero agradecer a Cristina, después a Alberto y luego a mi compañera Verónica", comenzó el candidato a gobernador y destacó que la campaña “se hizo de abajo para arriba”.

"Es un día de mucha felicidad, lleno de emoción, porque ustedes saben que fue una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo", apuntó.

"Los bonaerenses no bajaron los brazos. No se dieron por vencidos. Es una Provincia con un potencial increíble y le falta un gobierno que se ponga a trabajar", sostuvo y manifestó que quieren gobernar Buenos Aires “en todos los sectores”. “Con los que nos votaron y con los que no nos votaron", indicó.

Y sentenció: “La provincia tiene instrumentos y su gente es maravillosa. Falta un gobierno que se ponga a trabajar y la ponga en el camino”.