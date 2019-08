El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, remarcó este martes que en el electorado "hay muchos decepcionados" ya que el gobierno de Cambiemos "no hizo la revolución de la alegría sino una catástrofe cotidiana", al brindar una conferencia de prensa junto a los precandidatos a intendentes del espacio en la ciudad de La Plata.



"Hay muchos decepcionados porque no se hizo la revolución de la alegría sino una catástrofe cotidiana", apuntó durante esta jornada el ex ministro de Economía en encuentro con motivo de la inauguración de un Centro Cultural llamado "La Casa de Axel Kicillof", en la capital bonaerense, acompañado de Florencia Saintout, Victoria Tolosa Paz, Luis Arias, Federico Martelli y Guillermo Escudero.



Insistió en que el objetivo de cara a las elecciones PASO del domingo es ganar para "dar tranquilidad", y remarcó que "la impresión es que estamos logrando, en un marco de angustia, transmitir esperanza".



"Acá están todos los candidatos de nuestro espacio, eso es ejemplo de unidad y del trabajo que se está haciendo pata revertir esta situación que ocurre en la provincia y en La Plata", dijo el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.



Para Kicillof, "la están pasando mal los productores, el jubilado, los maestros. Les deterioraron la condiciones de vida", dijo, y agregó en relación a los sectores medios: "Están descendiendo escalones de donde estaban. De eso no quiere hablar la gobernadora (por María Eugenia Vidal)".



En relación al empleo, el precandidato indicó que la mandataria provincial, que busca la reelección, "dice que hay más gente buscando trabajo", y que esa es "su definición de desempleo".



"La gobernadora no quiere hablar de desempleo, del cierre de empresas o fábricas textiles, de los insumos de hospitales que faltan. No quiere asumir la responsabilidad de haberse dedicado a defender a un solo bonaerense, que es (Mauricio) Macri, ya que los demás bonaerenses tuvieron la ausencia del gobierno provincial", opinó.



En esa línea, detalló que "se retrocedió mucho en la provincia en cosas tan centrales como valor agregado, producto bruto interno, nivel de empleo, cuestiones sociales", y cuestionó que "alguien que gobierna hace 4 años, no está en condiciones de sensatez de decir que no tiene nada que ver con lo que pasa". "No puede dar más excusas", indicó.



En relación a las medidas a tomar si obtiene un triunfo, Kicillof dijo que las presentarán el 11 de agosto, pero adelantó que "la prioridad estará puesta en el empleo como ordenador de la cuestión social", y también se centrará en "la Producción, la Salud y la Educación".