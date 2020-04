El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó al aire de Crónica HD el encuentro con intendentes el oficialismo y la oposición. "Tuvimos una muy buena reunión. Estamos juntos. Son quienes están administrando la cuarentena en los distintos municipios", resaltó.

Por otra parte, Kicillof remarcó que la situación fiscal de la provincia "es muy mala". "Tenemos un déficit y por eso la Legislatura aprobó una emergencia económica y financiera. La caída de la recaudación es muy fuerte", apuntó en diálogo con Solo Periodismo.

.

El gobernador resaltó que se asistirá a los distritos para asegurar el pago de salarios y la prestación de servicios básicos como recolección de basura, salud, seguridad y asistencia alimentaria.

Situación inédita

Por otra parte, se refirió a cómo afectó la pandemia del coronavirus a nivel mundial y aseguró que "se han evaporado todos los manuales que habían hasta ahora porque esto no pasó nunca.

"Alemania tiene una política de equilibrios fiscal, es decir que los gastos no vayan por encima de los ingresos, y ahora la canciller (Angela) Merkel dijo que eso no va más. En todas las economías de todos los países ha pasado lo mismo", ejemplificó.

.

"Estamos ante una situación inédita y en Argentina tuvimos la virtud de que el gobierno nacional decidió llevar adelante esta cuarentena que permita cuidar la salud y la vida de los ciudadanos", agregó.

Por otra parte, se refirió a la presentación de reestructuración de deuda que presentará el gobierno bonaerense en las próximas horas y aclaró que la oferta va a estar en línea por la realizada por el Ejecutivo nacional.

"Nos estamos parando desde lo que se puede pagar. Este año no se puede pagar nada porque no hay acceso al financiamiento. Lo que se puede pagar es con recursos propios y para pagar habría que hacer un ajuste que no estamos dispuestos a hacer. Hasta el FMI dijo que eso era imposible", sostuvo.