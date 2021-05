El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de un acto de relanzamiento de contrucción de viviendas en la localidad bonaerense de Ensenada, junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Estamos librando una gran batalla, hacé todo lo que tengas que hacer para cuidar la vida del pueblo", fue el mensaje al jefe de Estado en una clara muestra de unidad del Frente de Todos.

Tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación favorable al gobierno porteño que decidió no acatar el DNU del Ejecutivo nacional para suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el alza de contagios que genera la circulación de la comunidad educativa, Kicillof aseguró: "me hizo acordar a la causa por dólar futuro (por la que fue recientemente sobreseído junto a la ex presidenta), una vez más el Poder Judicial decide incidir en las decisiones políticas".

"Estamos en medio de una crisis mundial sin precedentes -continuó Kicillof-, hay una pandemia que afecta a todo el planeta y cuando un Presidente, elegido en primera vuelta electoral, toma una decisión de índole sanitario, van a a la Justicia para ir contra la decisión que busca cuidar a la gente".

EN VIVO | Ensenada - El presidente Alberto Fernández lanza el Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55.000 viviendas. https://t.co/835Bg4jfTv — Casa Rosada (@CasaRosada) May 5, 2021

"Con el lawfare se busca modificar el curso de un gobierno elegido democráticamente, lo que no pueden conseguir en las urnas van a buscar a jueces que los avalen", aseguró el gobernador bonaerense sobre el accionar de Juntos por el Cambio.

"Nadie le preguntó a dirigentes de Juntos por el Cambio porqué estas 55.000 viviendas que se iniciaron en 2015 quedaron sin terminar. No hay respuesta. Contra eso batallamos, para tratar de dar respuesta a lo importante que es dar bienestar", resaltó Kicillof.

"Es un número parecido al crédito que le pidieron al FMI. Miren qué casualidad: nos dejaron 55.000 viviendas sin terminar y pidieron 55.000 millones de dólares para endeudarnos para siempre", actó.

En este marco, Kicillof coincidió con lo expresado ayer por el presidente Alberto Fernández en el sentido de que "lo que hace (Joe) Biden (el presidente de EEUU) hace acordar al peronismo", al aludir al plan de impulso de la economía de Estados Unidos anunciado días pasados por el mandatario norteamericano.

"Estamos librando una gran batalla, lo que se queda impregnado no es lo que muestran en el barullo de los noticieros (la excepción, el que no cumple) es el ejemplo de solidaridad, de lucha y de patriotismo que mostró el pueblo de Buenos Aires", arrancó el mandatario provincial.

"Esta pandemia se va a recordar por esa solidaridad, estoy seguro", concluyó Kicillof que luego acompañó a Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner a visitar el Polideportivo Municipal Ortiz de Rosas, una de las sedes sanitarias dispuestas para la campaña de vacunación contra el covid-19.

Kicillof, a su vez, antes participó de un acto junto al intendente Mario Secco en conmemoración por el 220º aniversario de Ensenada. Durante la ceremonia, llevada a cabo en la Plaza Belgrano, se descubrió una placa de reconocimiento al esfuerzo del personal de salud para combatir la pandemia.