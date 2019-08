Por Gabriel Calisto

@gcalisto

"Les quiero agradecer a los productores rurales las críticas, porque aprendimos mucho. En estos tres años y medio aprendimos muchas cosas. Tenemos que volver con el campo. Ellos alimentaron el odio, pero lo resolvimos fácil. Vas, escuchás, debatís, recibís las críticas". La frase del discurso de cierre de Axel Kicillof fue quizás la mayor autocrítica del kirchnerismo en su último gran bastión, la provincia de Buenos Aires.

Concluido el acto, el precandidato a gobernador del Frente de Todos habló con Crónica sobre la estrategia para el primer tramo de la campaña y la relación con el agro, sector clave en la económía bonaerense. "Nosotros vemos que el principal problema es la segmentación del campo. En la actualidad los pequeños y medianos productores sufren la dolarización de los insumos, la falta de mercado. Lo que hablamos fue comprometernos con ellos para cuidarlos como no lo hacen Macri ni Vidal. La provincia los ha olvidado. No es un campo, son muchos. Eso lo entendimos también", dice del otro lado de la línea telefónica el ex ministro de Economía del kirchnerismo.

Sobre la campaña que cerró, destaca que se buscó "reconstruir las relaciones". "Veníamos después de nuestro gobierno y era importante volver a escucharse y buscar puntos de acuerdo. En la actualidad la política perjudica a todos los sectores", apuntó. En ese sentido, dedicó buena parte de su tiempo a recorrer el interior provincial "porque esa gente siente que siempre la olvidan, y eso no puede seguir siendo así. Quise mostrar esa diversidad enorme que hay, y también escucharlos a todos. En el conurbano trabajamos mucho y muy bien con los intendentes".

"En la actualidad los pequeños y medianos productores sufren la dolarización de los insumos, la falta de mercado. Lo que hablamos fue comprometernos con ellos para cuidarlos como no lo hacen Vidal ni Macri"

La relación con los jefes comunales fue creciendo con el paso del tiempo. ¿Había, como con el campo, prejuicios y heridas?, preguntó Crónica. "No. Ninguna cuestión personal. Son tiempos lógicos de la política y las aspiraciones. Con todos tuve buena relación desde que era ministro. Una vez que se anunció la fórmula, trabajamos codo a codo para llevar la propuesta a los bonaerenses".