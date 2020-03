El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este jueves que le parecen “bien” la medidas en general que adoptaron algunos municipios para hacer respetar el aislamiento social, pero advirtió que no se pueden cerrar los accesos “porque hay que mantener el intercambio de comunicación y bienes”.



“No se puede aislar de esa manera”, respondió Kicillof cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que algunos municipios impidan el ingreso de personas a sus comunas.



“Me parece bien que los intendentes hagan respetar el aislamiento", pero "tiene que haber una vía de comunicación de bienes para que se pueda mantener el funcionamiento de cada una de las localidades”, indicó Kicillof en declaraciones a Radio El Destape.

Kicillof aseguró que “estamos tratando de ordenar la normativa” y agregó que “en principio nadie actúa de mala fe, sabiendo que la enfermedad también viaja en coche, pero lo que puede parecer una solución a veces provoca mas inconvenientes".



Esta mañana, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, remarcó que "los intendentes no tienen la competencia para cerrar la circulación del tránsito".



En ese sentido, consideró que "hay cuestiones razonables, que están sujetas a planificación y otras que no", y detalló que desde el gobierno sólo se autorizan aquellas medidas "que tengan un propósito claro", dado que "cerrar por cerrar no tiene sentido".



"Algunos jefes comunales me cuentan que el intendente del distrito de al lado cerró el ingreso y los vecinos de sus municipios reclaman lo mismo", graficó, y evaluó que ello "genera psicosis", por lo que pidió "responsabilidad a la población ya que no por cerrar calles se van a evitar contagios de coronavirus"..

El gobernador además, hizo declaraciones al inaugurar esta tarde el Centro de diagnóstico "Tratado de Pilar". En ese distrito bonaerense afirmó que la provincia vivirá "momentos de expansión del virus" (Covid-19), pero llevó tranquilidad a los ciudadanos al remarcar que su gestión está dedicada hoy a "cuidar la salud y salvar vidas".



"Viviremos momentos de expansión del virus", dijo y agregó que esa situación "va a implicar sacrificio y muchísima solidaridad", así como "la acción del Estado y la acción solidaria", que "permitirán atender esta pandemia".



Con respecto a las intendencias destacó el "importante trabajo" que "ayudan con su capacidad de gestión para que el coronavirus tenga su capacidad de respuesta".

"Hemos duplicado y en algunos casos triplicado la capacidad de atención (en cada distrito)", remarcó Kicillof.



En su mensaje, al inaugurar el centro de diagnóstico, el gobernador relató que en su traslado hasta PIlar pudo ver "calles desiertas" y, si bien asumió que esa fotografía "puede parecer triste", "hoy no lo es, es una buena noticia, porque el virus no puede pasar de una mano a otra, de una boca a otra".



Destacó el esfuerzo de la población por mantenerse en el interior de sus casas y aseguró que el cumplimiento de la cuarentena "no se va a resolver persiguiendo (a quien no cumple la cuarentena) sino concientizando para que cada día sean más los que se queden en sus casas".

Insistió que la lucha contra el coronavirus "va a ser complicada" y que por ese motivo agradece "a las y los trabajadores de la salud" y puso en valor que "hay respuestas de la sociedad, de trabajadores de la salud, intendentes y gobierno nacional".



"Es un mensaje para los y las bonaerenses, el trabajar codo a codo, algo nunca mejor dicho porque no nos podemos dar la mano ni el abrazo que necesitamos, así que fuerza, garra, y a pensar en el otro, ademas de uno mismo, que es lo que permite una sociedad mejor, pujante y desarrollada", dijo con emoción.



Kicillof remarcó que desde su gestión hoy están "dedicados a cuidar la salud y salvar vidas" y, en ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó "la articulación de dispositivos para poner los recursos del Estado para afrontar la crisis" que están transitando.

"Sabiendo la potencialidad de esta crisis, tenemos tiempo y estamos actuando fuertemente en este tiempo".



Gollan también hizo un "reconocimiento a los trabajadores de la salud, que van a ser verdaderamente los héroes de lo que se viene".



"Nos llama mucha gente queriendo ser voluntario, soy (médico) jubilado pero me quiero anotar, dicen, y es algo que nos emociona, porque se necesita este espíritu de sacrificio para enfrentar este tipo de eventos", enfatizó.

El intendente de Pilar, Federico Achával, agradeció la inauguración del Centro de Diagnóstico que permitirá acompañar a la comunidad de Pilar en esta situación particular que se plantea por la pandemia de coronavirus y reiteró que "el aislamiento es lo mejor que podemos hacer para cuidarnos".