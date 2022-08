El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la firma de los contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta "cambia la ecuación económica de la Argentina", ya que posibilitará "autobastecernos, tener más gas para los hogares, exportar, lograr divisas para el país”.

Al hablar en el acto de firma de los contratos, que encabezó el presidente Alberto Fernández en la localidad bonaerense de Saliquelló, Kicillof afirmó que con la construcción del gasoducto "terminamos de revivir a Vaca Muerta", la cual "está hoy convirtiéndose en líder de la producción de hidrocarburos, pero no hay cómo transportar el fluido".

Durante su discurso, el mandatario bonaerense realizó duras críticas a la privatización de los años '90 y al gobierno de Mauricio Macri por la falta de inversión en infraestructura, que motivó que el país se quedara "sin autoabastecimiento energético".

"Hoy estamos firmando para hacer los gasoductos que no previó, no construyó y no invirtió el gobierno anterior, que interrumpió la inversión en la infraestructura en rutas, en caminos, en escuelas, en hospitales, pero también en energía y eso lo estamos pagando, como ocurrió con las privatizaciones de los años '90", cuando se la vendió a la empresa española Repsol, dijo.

En esa misma línea destacó que "yendo un poco atrás" hubo "un vaciamiento de YPF" por "decisiones empresarias concretas" de Repsol, que "interrumpió la exploración, dejó caer y declinar los yacimientos y languidecer" la empresa de bandera argentina.

Este proceso de vaciamiento, añadió, no fue sólo de los bienes, sino también de capital humano "al emigrar los técnicos e ingenieros altamente capacitados a otras empresas", en una "pérdida de patrimonio nacional y de soberanía con un resultado concreto, de quedarnos sin autoabastecimiento energético en la Argentina y eso es algo que todavía estamos pagando".

El gobernador resaltó que esa situación comenzó a revertirse cuando "en una decisión muy valiente e histórica" la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner "recuperó en el 2012 a YPF para los argentinos". A partir de ello, "desde el 2012 hasta el 2015, las reservas, de petróleo subieron un 15% tras caer durante un año, y las de gas un 40%, al volver la inversión, la exploración y devolverle a YPF el carácter pionero y señero que siempre".

Una vez más, Kicillof responsabilizó a la gestión macrista, período en el que "se interrumpió la inversión, de nuevo YPF volvió a perder participación en el mercado" y, en consecuencia, "después de crecer 15%, las reservas de petróleo bajaron un 10% y las de gas, tras haberse recuperado un 40% cayó un 30% según datos oficiales de la administración del gobierno anterior".

Como una "muestra más de la inacción" del gobierno macrista, el mandatario precisó que "desde el 2008 al 2011, a la red de transporte de gasoductos, en el primer gobierno de Cristina, se agregaron 1.500 kilómetros más; entre el 2012 y el 2015, en el segundo período de Cristina, creció otros 650 kilómetros", mientras que "entre el 2016 y 2019, se hicieron sólo 48 kilómetros".

El nuevo gasoducto, significará un ahorro de 2.200 millones de dólares, monto que hoy se está pagando en términos de reservas internacionales para abonar las importaciones de energía y que además de posibilitar el autoabastecimiento "potenciará la actividad y la producción del polo petroquímico de Bahía Blanca", destacó Kicillof.