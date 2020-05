El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, remarcó este sábado que "la cuarentena salvó vidas" en el país y rechazó "los ataques" al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido desde el 20 de marzo pasado y prorrogado esta noche hasta el 7 de junio inclusive por el presidente Alberto Fernández.



"¿Quién se puede enamorar de la cuarentena? Vinimos a poner en marcha la provincia y de pie la Argentina", dijo el mandatario de la provincia de Buenos Aires, la hablar en rueda de prensa en Olivos, junto al mandatario y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Kicillof defendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido tempranamente en el país para mitigar el coronavirus, al destacar que esta medida "dio tiempo para mejorar la coordinación entre Nación, provincia y ciudad", y permitió que "se duplicaran la cantidad de camas de terapia intensiva en dos meses" en el distrito. "No podemos relajarnos ni bajar los brazos", apuntó.

Al hablar en una rueda de prensa, el mandatario provincial sostuvo, además, que "es muy desagradable atacar el esfuerzo, los logros y el trabajo de un pueblo entero" y pidió "hacer un esfuerzo más", ya que, "si crecen los contagios, no se puede flexibilizar"Advirtió que "estamos ante un peligro grave" y agregó: "No me preocupa que digan que somos duros".



Dijo que en la provincia de Buenos Aires "las industrias podrán abrir con protocolos estrictos", y detalló que ya se han abierto más de 500 en todo el territorio, en tanto que precisó que "con el comercio se seguirá igual que hasta ahora, sólo barrial, pero no en las grandes arterias".



En rueda de prensa en la residencia de Olivos, anunció también que "el transporte sólo se utilizará para los trabajadores esenciales" y sostuvo que será de "utilización obligatoria la aplicación Cuidar para que tengan el certificado en el teléfono".