El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este viernes que en la próxima temporada de verano no se permitirán las "aglomeraciones" en las playas ni se habilitaran los locales bailables, luego del anuncio de la situación epidemiológica de la provincia.



"Va a haber una fuerte acción de los promotores (de salud), la presencia del Estado provincial y los municipios, trabajando para explicar y ayudar al cumplimiento de las medidas de distanciamiento", destacó Kicillof en una conferencia de prensa ofrecida en La Plata.



El gobernador graficó, con humor, que "usando malla, traje de baño, se contagia igual por eso hay que mantener distancia". "No podemos permitir aglomeraciones turísticas que fomenten contagios, hay que mantener la distancia, no puede haber una multitud como pasaba todos los veranos, puede pasar los primeros días, pero hay que evitarlo", advirtió.



El mandatario provincial resaltó que el virus "es muy contagioso" y que "lo peor que puede pasar (al que veranea) es que a los tres o cuatro días tenga coronavirus".

Protocolos, recomendaciones y prohibiciones





"Aquellos que integren un grupo de riesgo traten de ir al final (de la temporada de verano)", sostuvo el gobernador y explicó que "la idea de extender la temporada de noviembre hasta el 4 de abril próximo es que con más prolongación de tiempo haya menos aglomeración de turistas".

Por otra parte, Kicillof advirtió, que " no van a estar permitidos ni habilitados los boliches", ni ningún tipo d e "lugares bailables".



"Tomar del pico de la botella, darse un beso, un abrazo son contagiosos, ojalá pudiéramos tener la vacuna pero no es así", reflexionó y puntualizó que "hay que cuidarse para no lamentar males mayores". En ese senrido, y al aludir a los jóvenes, el gobernador explicó que si bien son la comunidad etaria que menos padece la enfermedad, "si se contagian, el virus circula y afectará a los grupos de riesgo"

Asimismo, el mandatario bonaerense remarcó que "no es una enfermedad linda, no es una gripe común" y que ni siquiera se conoce "las secuelas que deja después de haberla tenido. "No estoy sembrando pánico, sus efectos no se conocen porque hemos tenido poco tiempo de estudiarlo", aseveró Kicillof.



El gobernador sostuvo que "lo mejor es no contagiarse, no solo para que muera menos gente sino para que se contagie la menor gente posible", porque "es una enfermedad nueva, desconocida, grave", concluyó.