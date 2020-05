En el marco de la firma de un acuerdo que se llevó adelante en la Universidad Nacional de Hurlingham para masificar el acceso de los establecimientos educativos del municipio a las aulas virtuales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en diálogo con Crónica HD, remarcó: "Venimos de una época en la que se la atacó mucho a la educación pública y gratuita, y hoy nos está salvando".

En esa línea, agregó: "Usemos la pandemia para reflexionar sobre los distintos modelos de sociedad. Los cinco millones de cuadernillos, todos los comedores abiertos en la provincia, y la ayuda alimentaria que reciben los niños y niñas en la escuela, ese es el estado presente y es lo que permite poder pasar esta pandemia que es una calamidad".

A su vez, Kicillof, destacó la rapidez con la que el sector educativo se adaptó al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por la pandemia de coronavirus: "Rápidamente se tuvo que preparar una forma de llevar la cuarentena sin perder la continuidad pedagógica, estas plataformas on line permiten que los chicos y chicas tengan contacto con sus compañeros y maestra desde sus casas. Pero es cierto también que en la provincia de Buenos Aires, un tercio de los chicos y chicas no tienen acceso, ya sea porque no tienen el dispositivo o no tienen la conexión". De tal manera, agregó: "se repartieron cinco millones de cuadernillos junto con el Gobierno nacional para que los niños y niñas puedan seguir teniendo la continuidad pedagógica.

.

Al ser consultado respecto a la relación que mantiene con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario provincial respondió: "Todos los días me intercambio mensajes con Larreta, a veces por teléfono. Hay una coordinación necesaria que hemos fomentado, y que el Gobierno Nacional también empuja porque somos dos jurisdicciones que estamos pegadas. Hay una conexión natural y hay que coordinar las políticas. También hay ciertos sectores con intereses que desde el primer día están tratando de erosionar la decisión de mantener la cuarentena".

En esa línea, enfatizó que no existe una "pelea política con Larreta", sino que se trata de "diferencias" respecto a las políticas sanitarias. "Nunca plantee una dicusión política, sino como hacemos epidemiológicamente entre las dos jurisdicciones dado el grado de cercanía que hay, con el objetivo de que no haya más crecimiento de contagios.Como estamos pegaditos tenemos que coordinar porque las decisiones que se toman en la Ciudad irradian en la provincia. Es simplemente eso. Estamos tratando de cuidar a la gente", agregó.

.

Además, remarcó: "Estamos viendo como hacemos para que no lo traten de politizar, tampoco es una derrota volver para atrás le ha pasado a municipios de todos los signos políticos". Y añadió: "Hoy tenemos que mostrar que estamos unidos, para favorecer a la gente, al pueblo, al ciudadano, y creo que hay buena voluntad".

Respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, Kicillof dijo: "Nosotros aquí en diálogo con los intendentes del conurbano vemos que se están multiplicando los casos, y no podes pasar a una mayor flexibilización. Hay dos cosas de sentido común, si suben los casos: no flexibilizar, y si hay zonas con más infección que otras, no cruzarlas entre si. Es un tema epidemiológico que lo puede entender cualquiera".

Al ser consultado, en cuanto a la posibilidad de aislar los asentamientos humildes, el gobernador bonaernese, respondió: "Lo que estamos haciendo en los barrios son operativos de vigilancia activa, y hemos encontrado que en la provincia de Buenos Aires que no ha habido casos masivos de contagio. Creo que hay que trabajar en la prevención. Mientras siga el aislamiento no creo que sea necesario hacer nada especial.