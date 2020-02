El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este miércoles un plan de auxilio a las pymes de la provincia de Buenos Aires, que incluye líneas de crédito del Banco Provincia, una moratoria impositiva, un régimen de regularización para deudas por infracciones laborales y asistencia para sectores agropecuarios.



Se trata de "ArriBa Pymes", un programa Integral de Reactivación Productiva y que tiene por objetivo "incentivar, acompañar y potenciar el entramado productivo de la provincia", anunció el gobernador durante un acto que se realizó en La Matanza.



Kicillof aseguró que en los últimos cuatro años los niveles de caída de la actividad de las pymes fueron propios de "una hecatombe productiva", y citó como ejemplo porcentajes de caída de 11,5% en el sector manufacturero, de 40% en textiles y de 35% en papel y cartón.

.



Precisó que en ese período "se perdieron 108.000 puestos de trabajo", y sostuvo que el plan integral diseñado para las pymes se elaboró luego de haber escuchado los reclamos y las necesidades de los diferentes sectores.



Dijo además que el Banco Provincia "vuelve a estar al servicio de la producción, el empleo y el consumo y no de la timba financiera como lo estuvo en estos últimos años".

Queremos que las PyMES vuelvan a crecer y a cumplir el rol que siempre tuvieron: ser el corazón productivo de la Provincia. pic.twitter.com/HbCbtx9mce — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 5, 2020

Sostuvo también que la Agencia de Recaudación de la provincia (ARBA) "no estará para la quiebra del tejido productivo, sino que va a recaudar en base al crecimiento y a la producción".



"Nos encontramos con muchas pymes con las cuentas embargadas por ARBA lo que significa que el Estado en vez de ayudarlos les rompía el espinazo y los quebraba", graficó Kicillof, quien aseguró que la política de los últimos cuatro años "fue no dar crédito y usar los organismos impositivos para recaudar".



En el acto, estuvo presente también el jefe de Gabinete de ministros del gobierno nacional, Santiago Cafiero quien aseguró que el programa presentado "es central porque muestra cuáles son las prioridades del gobierno provincial y del nacional".

.



"Tenemos que hacer hincapié en la deuda interna y social independientemente de la deuda externa y poner en marcha las pymes es justamente esto", sostuvo Cafiero.



Dijo que el empresario pyme "no tiene la culpa de que la especulación financiera haya llevado las tasas a valores insoportables", y destacó que cuando las Pymes ganan dinero "la invierten en una máquina y no las llevan a un paraíso fiscal o la fugan".



En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que la Provincia y la Nación "trabajan en conjunto para poner a la Argentina de pie", y consideró que las medidas del gobierno provincial "van en la dirección correcta".



"Venimos de una política económica que llevó la tasa de interés por las nubes y que no sólo no bajó la inflación, sino que provocó el cierre de 30.000 pymes. Hay que sacarle el pie del pecho a las pymes para darles aire y que vuelvan a producir", sostuvo Kulfas.



El programa contempla que ARBA instrumentará un plan de pagos que tendrá hasta 120 cuotas e importantes beneficios y quitas para las empresas.



A su vez, estará disponible un programa crediticio del Banco Provincia a través de un fondeo de $ 15.500 millones y US$ 25 millones exclusivo para pymes.



Se trata de cuatro líneas de créditos destinadas a distintos sectores: capital de trabajo, de hasta $ 5 millones por beneficiario con tasa fija desde 28%; exportaciones, de hasta el 100% de la operación a financiar y un interés 4% anual; descuento de cheques, hasta el 100% del importe y con un tasa de 25% anual; y refinanciación de cartera activa, al 20% anual.