El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, repudió este lunes a quienes acusan al Gobierno provincial de "ocultar" las cifras de fallecidos por coronavirus, remarcó que lejos de "esconder" las estadísticas buscó solucionar un problema que "pasó en todo el mundo" y puso a disposición de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias el nuevo sistema de registro de víctimas de Covid-19 implementado en el distrito.



"Los problemas se pueden esconder, trabajar con márketing, comprar a un sector de la prensa para que oculten o se pueden mostrar para abordarlos y solucionarlos", expresó Kicillof, al compartir esta tarde con el presidente Alberto Fernández la inauguración del hospital municipal "Presidente Néstor Carlos Kirchner" y de la puesta en funcionamiento del servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular en Escobar.



Allí, el mandatario bonaerense respondió a los cuestionamientos de un sector de la oposición que acusa al Gobierno de la provincia de Buenos Aires de haber intentado ocultar la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en ese territorio.

.



"No venimos a esconder, venimos a mostrar para solucionar", sostuvo el gobernador, quien puso a disposición de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias el nuevo sistema de registro de víctimas de Covid-19 que implementó el viernes último.



Kicillof aseguró que con el nuevo sistema su administración buscó darle solución a las dificultades con el registro de los fallecidos por coronavirus, lo que "pasó en todo el mundo", dijo y apuntó que "la diferencia es que en algunos lugares lo dejaron correr tal vez para no mostrar lo que pasa".



El gobernador ironizó: "¿qué raro es que cuando uno se toma el trabajo, hace una inversión, y muestra las cosas como son, problemas que en todo el mundo están surgiendo y no se han solucionado, cuando uno lo muestra, lo acusan de ocultar y me parece que es un poquito al revés".

"Vamos a colaborar con la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias que quieran trabajar y mostrar las estadísticas reales de esta pandemia".

.



"Vamos a colaborar con la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias que quieran trabajar y mostrar las estadísticas reales de esta pandemia", aseveró.



En ese sentido, aseguró que "la provincia está a disposición de la Ciudad de Buenos Aires, y todas las demás provincias para abastecerle los sistemas y la tecnología para más rápidamente conocer las estadísticas de la pandemia", destacó.



"En la provincia de Buenos Aires, con la ayuda del Gobierno nacional y de nuestros 135 intendentes, vamos a mostrar las cosas", reiteró Kicillof.

.



El nuevo sistema de información sobre el coronavirus que anunció la provincia de Buenos Aires sumó 3.523 muertes a los registros oficiales.



En declaraciones recientes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aclaró que la aparición de este número de fallecimientos "no es una cuestión de datos que no se cargaron, sino de atraso. Lo que sucede es que aparecen casos que son de un mes y medio, dos meses atrás".



La cartera sanitaria bonaerense informó que pudo resolver este problema incorporando al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), que es el que se usa en todo el país, dos elementos más: el Sistema Gestión de Camas (SIGEC), que se desarrolló durante la pandemia, y la digitalización de los certificados de defunción, herramienta que no tiene ninguna otra provincia.