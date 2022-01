"Nos prestaron en una forma escandalosa y excepcional y, evidentemente, el propio FMI tiene que asumirlo luego de una autocrítica". La frase fue pronunciada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al referirse al crédito récord que el organismo multilateral le brindó al país durante la gestión macrista. "Ha metido la pata horriblemente", subrayó para graficar la gravedad del préstamo sellado en 2018.

Kicillof, que el último lunes se reunió con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, consideró también que en las negocaciones para la reestructuración de la deuda con el FMI debe encontrarse una solución "que no involucre un ajuste" ni cortar "el proceso de recuperación, de crecimiento y de desarrollo que está en curso".

Para el gobernador bonaerense, "las dificultades que hay para cerrar un acuerdo es lo que el ministro Martín Guzmán comentaba que está pidiendo el Fondo", que "tiene diferencias en algunos puntos claves, como es el tema del ajuste".

"El Presidente dijo que un ajuste dañaría el proceso de recuperación", recordó Kicillof y explicó que "la situación es que el FMI le ha prestado una cantidad de recursos, como nunca ocurrió en su historia, al gobierno de Mauricio Macri", en referencia al otorgamiento de un crédito por 44.000 millones de dólares. En ese sentido, advirtió que la gestión de Cambiemos (2015-2019) "destinó esos recursos a la fuga de capitales, y reconocido por el propio Fondo".

Kicillos se reunió el lunes con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.

Deuda con el FMI: Kicillof criticó a la oposición

Luego de aclarar que no habló sobre el Fondo en la reunión con Alberto Fernández, Kicillof opinó que los recursos del préstamo otorgado a Macri "entraron pero ahora no están". "Nos dieron un cronograma para devolverlo que es absolutamente impagable", dijo en relación a compromisos de pago de este año por U$S 19.000 millones.

"El problema que tenemos es lo que hicieron Macri, (la exgobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal, (el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta, (el ahora diputado nacional y exvicejefe de Gobierno porteño Diego) Santilli y todos los que participaron de ese gobierno", cuestionó Kicillof.

El mandatario provincial explicó que con el FMI "no es una negociación fácil porque el desastre que hizo Macri no se resuelve en cinco minutos como dijo él, a no ser que sea como le pagó a los fondos buitres, con una venda en la cabeza, firmando".

Kicillof reseñó que "Guzmán decía que algunos representantes dentro del Fondo no estaban del todo de acuerdo con la autocrítica que se hizo" y apuntó que "esas cuestiones son las que obviamente tienen que saldarse, y son problemas del propio Fondo, que ha 'metido la pata' horriblemente, prestándole a un Gobierno que, irresponsablemente, y no lo digo yo, lo dice la autocrítica del Fondo, lo hizo en base a algo que planteó el gobierno de Macri, que era dejar que los capitales salieran".