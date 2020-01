El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciará el próximo lunes la puesta en marcha de un plan para reparar unas 818 escuelas de 61 distritos para que las clases puedan comenzar el 2 de marzo.



Según se informó, se trata del programa " Escuelas a la Obra", que busca revertir el deterioro de la infraestructura escolar y que será presentado el lunes a las 11 en la escuela Secundaria N° 3 "Crio José Gregorio Rossi" del partido de Merlo.



De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, existen en territorio bonaerense unos dos mil establecimientos educativos con problemas edilicios de los cuales 818 requieren de obras urgentes porque, de no hacerlo, se corre el riesgo de no comenzar las clases.



Para ello, la administración bonaerense destinará unos 800 millones de pesos para lograr una infraestructura escolar segura, con obras de agua potable, instalaciones eléctricas y de gas, y refacciones de cubiertas y sanitarios.



Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense precisaron que esas obras "harán que más de 255.000 niños, niñas y jóvenes de la provincia y 21.000 docentes y auxiliares tengan escuelas en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2020".



Los distritos donde se registraron la mayor cantidad de problemas son La Plata, Berazategui y Quilmes.



La cartera educativa llevará adelante el programa " Escuelas a la obra" en articulación con los consejos escolares y los municipios, la comunidad educativa, los ministerios nacionales de Educación y Desarrollo Social y otras carteras provinciales.



El programa tendrá varias líneas de acción: una que tiene que ver con la puesta en marcha de arreglos más superficiales como pintura y carpintería, y otra vinculada a aquellas obras urgentes para las escuelas que no estén en condiciones de comenzar el ciclo lectivo.