Provincia y Nación tendrán este martes un nuevo guiño. El gobernador Axel Kicillof recibirá a diputados del Frente de Todos para abordar, entre otros temas, la agenda parlamentaria. Asimismo, el mandatario provincial resumió: "No me van a distraer con operaciones políticas".

El encuentro entre el gobernador y los legisladores nacionales -entre ellos, Máximo Kirchner- será este martes en Gobernación. La reunión, que fue calificada como "protocolar", tendrá como objetivo el abordaje de temas vinculados a la gestión parlamentaria. Asimismo, se evaluarán la situación socioeconómica de la provincia de Buenos Aires, aspectos de la coordinación legislativa, el Presupuesto Nacional 2020 y la negociación por la deuda pública del distrito.

Hicimos un shock de gestión, a mí no me van a distraer con operaciones.



Conversé con @AgenciaDib sobre la Provincia que encontramos y la que buscamos ����https://t.co/KAJgl92q5h — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 16, 2020

Kicillof, en diálogo con la agencia DIB, señaló que "en el Frente de Todos, y particularmente yo con el Presidente (Alberto Fernández), hay una total consonancia de criterios, ideas y posiciones. Como Vidal hizo macrismo en la provincia, la articulación era la ausencia del gobierno provincial de las definiciones. En cambio, nosotros articulamos políticas y programas, y no es fácil, entonces claro que pueden surgir posiciones encontradas, porque cada uno tiene que mirarlo, como se dice, desde su baldosa".

Al hacer un balance de sus primeros dos meses en el gobierno, Kicillof dijo que "hubo un shock de gestión", y destacó que ya tiene resultados "aunque a veces los medios, por una cuestión política, no lo muestran". "Pero a mí no me van a distraer con operaciones políticas, presuntas roscas o internas", afirmó.