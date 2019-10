El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "cordial" el primer encuentro mantenido con María Eugenia Vidal por la transición, afirmó que se intentó "hacer un diagnóstico bien preciso con información del propio gobierno", y reconoció que le pidió a Vidal "que retrotraiga el último aumento de tarifas".



Durante la reunión, que duro una hora y media, el gobernador electo dijo que repasaron "distintos temas de la provincia". Kicillof remarcó que "fue un encuentro cordial donde pudimos recorrer distintos temas de la provincia y lo que será de acá en adelante trabajo en equipo".



"Queríamos conocer el estado de situación de los diferentes años, conocer cómo está la infraestructura escolar, la situación social, laboral, la deuda, la situación económica, todo lo que es información para hacer un diagnóstico bien preciso con información del propio gobierno", apuntó.



También adelantó que la semana próxima habrá otra reunión con los equipos, y precisó que entre los pedidos que le hizo a la gobernadora Vidal, destacó la solicitud de "que retrotraiga el último aumento de tarifas".

Este fue el primer paso de la llamada transición, que, como segundo paso, tendrá desde el lunes próximo el comienzo de las reuniones entre los equipos de ambos dirigentes. Para ello, Kicillof designó a cuatro colaboradores.

Ellos son su mano derecha Carlos Bianco; el ex secretario de Comercio Interior, Augusto Costa; la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Agustina Vila, y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

Por su parte, Vidal dispuso que coordinen la transición el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario, quien se encarga de llevar el "día a día" del control de la acción de gobierno.



Fuentes cercanas al gobernador electo dijeron que "la idea es que después de la reunión mano a mano, Kicillof y Vidal comiencen a trabajar por áreas". En tanto, desde la Gobernación manifestaron que "todo el gabinete bonaerense está a disposición" del equipo de Kicillof para coordinar el traspaso.