El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó este lunes que si bien las elecciones del 14 de noviembre son legislativas, "se juegan cosas muy profunda" como "la posibilidad" de la Argentina de recuperarse "de la pandemia y del macrismo".



En declaraciones a la radio AM 990, el mandatario provincial cuestionó que el ex presidente Mauricio Macri haya dicho que si el Frente de Todos pierde en los comicios "se van a tener que ir" y que la ex gobernadora María Eugenia Vidal haya planteado que, si Juntos gana en las elecciones del 14 de noviembre, irán por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Además, se refirió a los llamados Pandora Papers, a través de los que se revelaron 11,9 millones de documentos con información sobre la constitución de empresas offshore radicadas en Panamá, vinculadas a personas de distintas partes del mundo.

"Cuando aparecen filtraciones sobre paraísos fiscales, cuevas donde ocultan dinero de evasión, de negocios turbios o donde eluden mecanismos de la ley, siempre están los mismos personajes", opinó."Tanto han dicho del peronismo y del kirchnerismo, pero allí siempre están los mismos personajes", cerró el gobernador.