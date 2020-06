El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó este martes que abrir actividades en la zona del AMBA en momentos como el actual, en los que se registra un incremento de casos de coronavirus, es "irracional" e instó a la población a no descuidar las medidas de cuidado e higiene individual para evitar contagios.



En declaraciones formuladas a Télam, el funcionario aseguró que la curva de contagios de Covid-19 "sigue en ascenso", detalló que los casos están distribuidos "homogéneamente en el AMBA" y graficó que de las 4.000 camas de terapia intensiva con que cuenta el sistema sanitario bonaerense, "un 40% están ocupadas".



Kreplak aseveró que "el pico es artificial", insistió en que "abrir actividades cuando suben los casos es irracional" y expuso que "era esperable que mucha gente saliera a correr ayer en la ciudad de Buenos Aires porque la gente estuvo 80 días esperando para hacer algo".

.



"Es preocupante no que los contagios ocurran corriendo, sino que las señales que se dan desde algunos sectores están todas relacionadas con reducir el cuidado o en hablar de qué se va a liberar. Yo entiendo que todo el mundo está cansado y la normalidad es un anhelo para todos, pero justo cuando suben los casos, no. Primero hay que bajar los contagios", remarcó.



El funcionario dijo "comprender" a aquellos intendentes que piden apertura de actividades en los municipios en que no se registran casos, pero estimó que no se debe "subestimar el problema" porque "puede aparecer".



"Hay que liberar fases si no hay casos. El aislamiento tiene que ver con el cuidado. Si aumentan los casos, hay que volver para atrás", reflexionó.

.



El viceministro de Salud bonaerense planteó que si bien "hoy la situación está controlada, como los casos suben se corre el riesgo de que se produzca un brote" y aclaró que "no tenemos pico porque hay cuarentena y una estrategia de vigilancia muy eficiente".



"Por eso no reventó la provincia por ahora, pero a medida que aumenten lo casos, subirá el riesgo de que se nos escapen los focos y ya no logremos frenarlos", destacó.



Durante la entrevista con esta agencia, Kreplak contó que "cada tanto aparecen brotes comunitarios" tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior "en ciudades donde no había casos y ocurre lo que pasó en Olavarría y Necochea".

.



"Son brotes más grandes o pequeños y ya no es algo episódico sino que los brotes se dan de manera consecuente", dijo y apuntó que se trata de algo que va a suceder "hasta que no tengamos reducción de casos".



Kreplak estimó que el ascenso de casos responde en muchos casos a que se registra una "relajación del cuidado individual producto del cansancio de la gente", por lo que pidió a la población "extremar los recaudos de higiene" para que no crezcan los contagios.

.



Sostuvo que "el sistema eficiente de vigilancia que tenemos nos permite evitar que exploten los casos, porque encontramos rápidamente la aparición de un brote y logramos mitigarlos" y agregó que "cada día vamos apagando pequeños focos de incendio; el problema es que se den incendios en simultáneo y se ponga en riesgo al sistema de salud".



Al respecto, planteó que existen dos escenarios: "Que continúe esta velocidad de crecimiento y lentamente se acumulen casos, o algo más preocupante, que en algún momento se nos acabe la posibilidad de mitigar estos focos y se aceleren los casos porque ahí la curva se pondría vertical".