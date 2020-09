El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que el nuevo sistema de “bases integradas” que permitió detectar más de 3.500 muertos por coronavirus que no figuraban en el Sistema de Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), es el resultado de un trabajo "transparente" y manifestó que esta jurisdicción “es la única del país en la que sabemos que los números son fehacientes”.

“Nos parece importante la transparencia y por eso nos auditamos", dijo Kreplak sobre el nuevo sistema que adoptó la provincia de Buenos Aires, que derivó en la incorporación de 3.523 fallecidos por Covid-19 que hasta ahora no habían sido reportados.

.

Reajuste de datos, mayor cantidad de muertos

El Gobierno bonaerense anunció en conferencia de prensa la unificación de las bases de datos en las que se registran las personas con coronavirus fallecidas en los 135 distritos de la provincia y actualizó la cantidad de muertos desde el inicio de la pandemia, que llegó a los 12.566 con los 3.500 reportados.

Allí, el ministro de Salud, Daniel Gollan, explicó que se comenzó a utilizar información proveniente de tres bases de datos: el SISA, el Sistema de Registro de Camas (SIGEC) y el Registro de las Personas que elabora los certificados de defunción en forma digital.

Al respecto, Kreplak señaló en declaraciones a CNN Radio que "nosotros hicimos la investigación para descubrirlo, porque si uno no se audita y no se revisa no podría encontrar esta diferencia".

"Vimos que la carga de datos en las instituciones de salud empezaba a distanciarse. Los certificados de defunción no estaban digitalizados y empezamos a cruzar datos que cargamos a la base con las camas de terapia intensiva. Diseñamos una nueva estrategia de información en tiempo real”, explicó Kreplak, que agregó que el objetivo fue llegar a los datos más precisos obtenidos de todas las bases de información existentes.

.

"La provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde sabemos que los números son fehacientes", señaló y agregó que "no existió jamás tener todo el sistema de salud informatizado en ningún otro lugar".

El Ministro aseguró sobre la nueva modalidad que "ponemos a disposición todo el desarrollo tecnológico para las demás jurisdicciones y para que las provincias puedan también tomarlo".

"Es bueno para la democracia que los gobiernos se controlen, habría sido grave si ocurría al revés, es decir, si no le trasladábamos la información al Gobernador. El nuevo sistema de la Provincia está disponible para que se use en otros puntos del país”.